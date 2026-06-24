Od školy poprvé bez partnera! Svůdná modelka: "Vůbec neumím randit, připadám si jak na střední"
24. 6. 2026 – 6:48 | Magazín | Jana Strážníková
Půvabná modelka před několika měsíci oznámila rozchod a konec vztahu, který trval devět let. A teď si přijde poněkud nesvá.
Sympatická kráska Natálie Kotková přiznává, že si za dlouhá léta tak moc zvykla, že má prostě kluka, partnera, kterému je věrná, že automaticky začala vnímat všechny ostatní muže prostě jenom jako součást pozadí. A i ti, které si oblíbila, pro ní byli jako kamarádí a bráchové.
Jenže to se teď bude muset změnit, protože, jak už víme, Natálie je už několik měsíců sama: Vztah se zpěvákem Petrem Lexou po devíti letech zkrachoval.
Co přesně se mezi nimi stalo, si nechali pro sebe, museli bychom proto spekulovat. S jistotou ale víme, že modelka se pak odhodlala k novému začátku: Odstěhovala se do nového bytu a přichystala se na novou životní kapitolu.
Kterou ale pořádně neví, jak vlastně načít, přiznala: „Já vůbec nevím, jak se po devíti letech ve vztahu randí. Byla jsem zvyklá, že mám kluka a že všichni kamarádi, které mám, jsou pro mě jako bráchové. Teď, když mi napíše nějaký kluk, tak vlastně nevím, co dělat,“ smála se modelka v rozhovoru pro Super.cz.
„Nechci říkat, že jsem tomu uzavřená, ale vůbec to teď není na programu dne. Hledám si teď cestu sama k sobě, ke kamarádkám, k bytečku,“ prozradila priority.
„Vždycky jsem byla při randění divná. Musím se to naučit ve dvaatřiceti letech, jak se to dělá. Připadám si jako na střední škole,“ uzavřela se smíchem.
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