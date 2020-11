Od pondělí červený PES, oranžového se dřív než za týden nedočkáme

V Česku začne od pondělí rozvolňování opatření proti šíření koronaviru nového typu. Vláda schválila návrh, že se země posune v protiepidemickém systému PES z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého, červeného. Do třetího, oranžového stupně rizika, který by znamenal další zmírnění přijatých opatření včetně otevření obchodů nebo restaurací, se může ČR posunout nejdříve za týden. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Ve čtvrtém stupni, který znamená rizikové skóre od 61 do 75, se má obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno bude také shromažďování až šesti osob nebo bude zmírněn zákaz vycházení až od 23:00 místo současných 21:00. Od pondělí budou moci knihovny půjčovat knihy z výdejních okének. Obřadů se bude moci účastnit až 20 lidí.

Provozní doba obchodů se ze stávajících 21:00 bude moci od pondělí posunout do 23:00, kdy začne platit zákaz vycházení. V prodejnách zůstane omezena kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Tam, kde prodejci vyžadují vstup s vozíkem či košíkem, bude platit výjimka pro matky s kočárky. Děti do šesti let se do kapacity nebudou počítat. V platnosti nadále zůstane zákaz nedělního prodeje. S návrhem jeho zrušení na vládu přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Respektuje však argumenty epidemiologů.

O budoucnosti polních nemocnic zřízených v Praze a Brně jako záložní kapacity pro pacienty s koronavirem chce Blatný rozhodnout nejdřív v druhé polovině ledna. Zatím je rušit nechce.

Třetí stupeň rizika nejdříve v pondělí

"Aktuální hodnota (rizikového skóre) je 62 bodů, což je blízko ke stupni tři. Budeme trvat na tom, aby uběhlo ještě sedm dní, než bude možné stupeň tři vyhlásit," řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Ve čtvrtek v Česku přibylo 6471 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 1402 méně než před týdnem, ale také nejvíce za posledních šest dnů. Aktuálně je 95 501 nakažených, v nemocnici je 6555 lidí, v těžkém stavu je méně než 1000 pacientů. Počet úmrtí stoupl na 6874.

Třetí stupeň by už znamenal úplně zrušení nočního zákazu vycházení, s omezením počtu návštěvníků by se mohly otevřít obchody, restaurace bez nočního provozu, hotely a další ubytovací zařízení. Na akcích venku by se mohlo sejít až 50 lidí, v budovách deset. Pro svatby a pohřby by se počet navýšil až na 30 účastníků. Se střídavou výukou po týdnech by se začalo také na středních školách. Bez diváků by mohly začít i amatérské sportovní soutěže a vnitřní sportoviště by mohlo najednou užívat deset osob. Muzea by se mohla otevřít pro čtvrtinu kapacity, památky pro deset lidí, ale divadla by zůstala bez diváků.

WHO nedoporučila používat remdesivir proti covidu-19, pro naše pacienty se nic nemění

WHO v noci na pátek uvedla, že nedoporučuje podávat pacientům lék remdesivir, protože nejsou důkazy o jeho účinnosti. V tuzemsku už lék americké firmy Gilead Sciences dostalo přibližně 2150 lidí. Evropská komise v reakci uvedla, že na procesu schvalování léku se z evropské strany zatím nic nemění.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se pro pacienty s covidem-19 v Česku po vyjádření Světové WHO nic nemění. Registrace léku v EU je stále platná, sdělila na dotaz ČTK Monika Segedová z tiskového oddělení SÚKL. "Případná změna v rozhodnutí o registraci přísluší vyjádření Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)," vysvětlila. České úřady nevydávají lékům samostatné povolení ani doporučení k léčbě.

České nemocnice zkoušely od začátku epidemie v březnu letošního roku pro léčbu nemocných s covidem-19 různé druhy léčby. Nasazovaly se například různé druhy antivirotik nebo antirevmatik, od některých se už upustilo. Pacientům se podává také krevní plazma vyléčených, kteří měli vážnější průběh nemoci, a vytvořili si tak dostatek protilátek.

Doporučení nepodávat pacientům remdesivir podle WHO vychází z nových zjištění při výzkumu, který porovnával účinky několika medikamentů na 7000 hospitalizovaných. Z nich nevyplývá, že lék nemá žádný efekt, ale spíše že na základě dostupných dat nejsou důkazy o tom, že zlepšuje vyhlídky pacientů na uzdravení.S ohledem na možnost škodlivých vedlejších účinků, relativně vysokou cenu i nesnadnou aplikaci - remdesivir musí být vpichován do žíly - proto WHO považovala za adekvátní vydat negativní stanovisko pro užívání tohoto přípravku.

Látka remdesivir, kterou vyvinul tým pod vedením českého vědce Tomáše Cihláře, původně měla sloužit pro léčbu krvácivé horečky ebola v Kongu. Česká vláda v říjnu schválila nákup 10 000 dávek tohoto léku za 205 milionů korun.