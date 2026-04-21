Od pohádky k pádu: Jak dopadl slavný ranč Michaela Jacksona?
21. 4. 2026 – 9:48 | Zpravodajství | Alex Vávra
Luxusní ranč plný kolotočů, zvířat a dětských snů se proměnil v jedno z nejkontroverznějších míst popkultury. Sídlo Michael Jackson ukazuje, jak tenká může být hranice mezi pohádkou a temnou realitou.
Život a kariéra Michaela Jacksona byly plné extrémů, ale jen máloco vystihuje jeho osobnost tak jako jeho legendární ranč Neverland. Obrovské sídlo v Kalifornii nebylo jen domovem, ale i bizarním světem plným atrakcí, zvířat a luxusu, který měl nahradit dětství, o které přišel.
Pohádkový svět plný atrakcí a tajemství
Ranč o rozloze zhruba 1 100 hektarů ležel na okraji Los Padres National Forest a připomínal spíš zábavní park než soukromé sídlo. Jackson ho koupil koncem 80. let za částku, která se odhaduje přibližně mezi 440 a 680 miliony korun. To ale byl teprve začátek.
Na pozemku vyrostlo vlastní kino, taneční studio, herna i kontaktní zoo. Největší pozornost ale přitahoval soukromý lunapark. Nechybělo ruské kolo, horská dráha, autodrom, pirátská loď ani kolotoče. Jackson si dokonce nechal vybudovat vlastní železnice, včetně parní lokomotivy pojmenované po jeho matce. Pro své děti pořídil i speciální elektrický vláček.
Luxus doplňoval hlavní dům o velikosti přes 1 100 metrů čtverečních, obklopený zahradami, jezerem s vodopádem a mostem. Uvnitř se nacházely i méně známé prvky, například tajná bezpečnostní místnost. Ranč hostil velké události včetně svatby Elizabeth Taylor nebo slavného rozhovoru s Oprah Winfrey.
Za pohádkovou fasádou se ale skrývaly i temnější momenty. Právě tady probíhalo vyšetřování obvinění ze zneužívání dětí. I když byl Jackson později soudem osvobozen, ranč už nikdy nevnímal jako domov a v roce 2005 ho definitivně opustil.
Život hvězdy, která nikdy nepřestala být dítětem
Michael Jackson se stal hvězdou už jako malé dítě ve skupině Jackson 5. Od pěti let vystupoval, zkoušel a žil pod obrovským tlakem. Skutečné dětství prakticky nezažil. Právě to byl jeden z důvodů, proč později vytvořil Neverland – místo, kde mohl uniknout realitě a konečně si dopřát to, co mu chybělo.
Jeho sólová kariéra vystřelila do neuvěřitelných výšin po vydání alba Thriller, které se stalo nejprodávanějším albem všech dob. Jackson byl globální ikonou, ale zároveň čelil rostoucímu tlaku médií, zdravotním problémům i kontroverzím.
Dne 25. června 2009 zemřel ve věku 50 let ve svém domě v Los Angeles. Jeho smrt šokovala celý svět a okamžitě vyvolala vlnu spekulací, smutku i nostalgie. Ironií zůstává, že se nikdy nevrátil na místo, které mělo být jeho vysněným útočištěm.
Úpadek, prodeje a nový majitel
Po Jacksonově smrti v roce 2009 se Neverland rychle začal měnit. Zvířata i většina atrakcí zmizely, některé skončily v zábavních parcích po celých Spojených státech, například na Coney Island. Místo nich vznikla klidná zahrada, která měla potlačit divokou minulost ranče. Nemovitost postupně ztrácela hodnotu. Původní nabídka na prodej v roce 2015 dosahovala asi 2,2 miliardy korun, ale zájem byl minimální. Cena klesala nejprve na přibližně 1,5 miliardy a nakonec až na zhruba 680 milionů korun. Přesto se dlouho nedařilo najít kupce.
Mezitím se řešily i finanční problémy. Ranč málem skončil v dražbě kvůli dluhům přes 540 milionů korun, ale situaci zachránily investiční společnosti, které převzaly kontrolu nad majetkem. Jackson si sice nějaký podíl ponechal, ale vliv nad sídlem postupně ztrácel.
Definitivní tečku za celou érou udělal až miliardář Ronald Burkle, který ranč koupil v roce 2020 za zhruba 480 milionů korun. Od té doby se o místě příliš nemluví, ale spekuluje se, že by mohlo projít renovací a znovu změnit majitele.
Dnes už Neverland nepřipomíná bláznivý dětský sen, ale spíš tiché a trochu znepokojivé místo. Přesto zůstává symbolem neuvěřitelného vzestupu i pádu jedné z největších hvězd hudební historie.