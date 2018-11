Obžaloba ze vzpoury: Bývalému katalánskému vicepremiérovi hrozí tvrdý trest

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Španělská prokuratura požaduje v obžalobě bývalého vedení Katalánska 25 let vězení za vzpouru pro bývalého katalánského vicepremiéra Oriola Junquerase. Tresty od 17 let do osmi měsíců vězení navrhuje i pro dalších téměř 20 politiků kvůli jejich snahám o nezávislost Katalánska, píše deník El País. Obžaloba se netýká regionálního expremiéra Carlese Puigdemonta ani dalších politiků, kteří utekli do ciziny. Katalánský premiér Quim Torra v reakci na oznámení obžaloby svolal na pátek mimořádné zasedání vlády.

čtěte dále: Když občanskou společností cloumá nenávist