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Obyčejný alobal může zachránit úrodu. Stačí pár proužků, tvrdí zkušení zahrádkáři

6. 6. 2026 – 13:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Obyčejný alobal může zachránit úrodu. Stačí pár proužků, tvrdí zkušení zahrádkáři
zdroj: ChatGPT
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Většina lidí po upečení večeře alobal zmačká a bez přemýšlení vyhodí. Zkušení zahrádkáři ale vědí, že tenhle nenápadný pomocník může na zahradě posloužit ještě jednou. A někdy dokonce lépe než některé drahé přípravky ze zahradnictví.

Na sociálních sítích i zahrádkářských fórech se v posledních letech šíří jednoduchý trik, který využívá obyčejnou hliníkovou fólii k ochraně rostlin před škůdci i k lepšímu využití slunečního světla. Nejde o žádný zázrak, ale o využití vlastností materiálu, který odráží světlo lépe než většina běžných povrchů.

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Lesklý povrch může rostlinám pomoci více, než si myslíte

Každý zahrádkář ví, že dostatek světla je jedním z nejdůležitějších faktorů pro růst rostlin. Právě proto někteří pěstitelé pokládají kolem rajčat, paprik nebo jahod nastříhané proužky alobalu či speciálních reflexních fólií. Odrážejí sluneční paprsky do spodních částí rostlin, kam se běžně světlo nedostane.

Výsledkem mohou být lépe osvětlené listy, rovnoměrnější růst a v některých případech i kvalitnější vybarvení plodů. Podobný princip využívají profesionální pěstitelé už řadu let ve sklenících.

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Trik, který nemají rádi mšice ani některé další škůdce

Možná ještě zajímavější je využití alobalu jako ochrany proti škůdcům. Odrazy světla totiž dokážou zmást některé druhy létajícího hmyzu, především mšice, molice nebo třásněnky. Právě proto se v zahradnictví běžně prodávají reflexní mulčovací fólie založené na stejném principu.

Někteří zahrádkáři proto kolem mladých sazenic rozmísťují proužky alobalu nebo jej pokládají mezi řádky zeleniny. Hmyz se v odrazech hůře orientuje a rostliny mohou být méně napadány.

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Pomáhá i proti ptákům

Pokud vám každoročně mizí třešně, jahody nebo rybíz ještě před sklizní, může být alobal jednoduchým pomocníkem. Stačí nastříhat úzké proužky a zavěsit je na větve stromů nebo keře.

Ve větru se pohybují, odrážejí světlo a vytvářejí nepravidelné záblesky. Právě ty řadu ptáků odrazují od přistání. Nejde o stoprocentní ochranu, ale v mnoha zahradách funguje překvapivě dobře.

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Má to ale i své limity

Odborníci upozorňují, že alobal není zázračným řešením všech problémů. Při vysokých teplotách může naopak odrážet příliš mnoho světla a zvyšovat teplotu v bezprostředním okolí rostlin. Proto je vhodné používat ho s rozumem a sledovat, jak konkrétní druhy reagují.

Jisté ale je, že než příště vyhodíte zbytek hliníkové fólie do koše, možná stojí za to dát mu ještě jednu šanci. Nenápadný kus alobalu totiž může na zahradě posloužit lépe, než by většinu lidí kdy napadlo.

Tagy:
záchrana zahrada rostliny úroda alobal
Zdroje:
Tom's Guide, living.iprima.cz, ledmegrow.cz, homeincube.cz
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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