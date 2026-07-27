Obyčejná rekonstrukce se změnila v pohádku. Instalatér objevil poklad za 50 milionů
27. 7. 2026 – 10:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Při rekonstrukci sklepa ve Vídni narazil instalatér na nenápadný provaz vyčnívající z betonové podlahy. Když se rozhodl zjistit, kam vede, objevil zabetonovanou truhlu s 30 kilogramy zlatých mincí v hodnotě přibližně 50 milionů korun. Nebyl přitom daleko od toho, aby poklad zůstal ukrytý ještě další desítky let.
Na stavbách se čas od času objeví zapomenutá mince, stará láhev nebo kus historického nábytku. To, co čekalo jednoho rakouského instalatéra ve sklepě vily ve Vídni, však překonalo snad všechna očekávání. Z betonové podlahy vyčníval nenápadný provaz. Mohl ho jednoduše přeříznout nebo ignorovat jako kdokoli jiný. Místo toho se rozhodl zjistit, kam vede. O několik minut později narazil na rezavou kovovou truhlu ukrývající zlaté mince v hodnotě přibližně 50 milionů korun.
Na první pohled šlo o zcela obyčejný pracovní den. Rekonstrukce starší budovy nepřinášejí podobná překvapení každý den a většina řemeslníků za celý život objeví nanejvýš několik zapomenutých mincí nebo starých předmětů. Tentokrát ale zvítězila zvědavost nad rutinou a z nenápadného provazu se stal klíč k jednomu z nejzajímavějších nálezů posledních let.
Přitom nechybělo mnoho a o životní nález by přišel. Stejného provazu si totiž několik dní předtím všiml jiný pracovník na stavbě, ale nepřikládal mu žádný význam. Stačilo málo a poklad mohl zůstat ukrytý pod betonem ještě další desítky let.
Jeden provaz změnil obyčejný pracovní den v pohádkový příběh
Když instalatér začal pracovat ve sklepě, okamžitě ho zaujal kus provazu vyčnívající z betonové podlahy. Nejprve za něj zkusil zatáhnout, ale ani se nepohnul. Vzal proto lopatu a začal beton rozbíjet.
Pod několika centimetry podlahy se ukrývala zrezivělá kovová truhla, kterou někdo před desítkami let pečlivě zazdil do sklepa. Když se ji podařilo vyprostit a otevřít, čekal na něj pohled, který většina lidí zná jen z dobrodružných filmů nebo historických románů. Uvnitř leželo přibližně 30 kilogramů zlatých mincí pečlivě uložených vedle sebe.
Odborníci následně určili, že mince pocházejí z období před druhou světovou válkou. Pomohl jim motiv Wolfganga Amadea Mozarta vyražený na každé z nich. Právě díky němu bylo možné poklad přesněji zařadit a potvrdit, že jde o mimořádně cennou sbírku. Dodnes není jasné, kdo truhlu do sklepa ukryl ani proč byla zalita přímo do betonu. Historici se domnívají, že mohla být schována ve snaze ochránit rodinný majetek v nejisté době. Její majitel se pro ni ale zřejmě nikdy nevrátil.
„Něco takového je opravdu neuvěřitelné. Na stavbách pracuji už od svých patnácti let. Čas od času člověk najde pár mincí, ale objev takového pokladu je naprosto neuvěřitelný,“ popsal nálezce v rozhovoru pro německou talk show Today.
Celý příběh má navíc ještě nečekanou dohru. Zatímco ve většině zemí by podobný poklad připadl státu, rakouské zákony jsou jiné. Pokud je nalezen skutečný poklad bez známého vlastníka, o jeho hodnotu se zpravidla dělí nálezce a majitel nemovitosti. Instalatér by si tak mohl odnést přibližně polovinu hodnoty nálezu, tedy kolem 25 milionů korun. To znamená, že obyčejná směna se pro něj může proměnit v okamžik, který mu zásadně změní život. Podobné nálezy jsou totiž nejen mimořádně vzácné, ale jen výjimečně končí tím, že z nich nálezce skutečně získá finanční odměnu.
Poklady se nacházejí častěji, než by se mohlo zdát
Vídeňský objev rozhodně není jediným případem, kdy náhoda přepsala osud obyčejných lidí. Evropa v posledních letech zažila hned několik mimořádných nálezů, které dokazují, že pod zemí stále čekají tisíce neobjevených příběhů. Ve Velké Británii skupina sedmi hledačů s detektory kovů odkryla na poli 2 584 stříbrných mincí z 11. století. Odborníci jejich hodnotu odhadli na téměř 118 milionů korun a označili je za jeden z nejvýznamnějších pokladů v historii země.
V Anglii objevil manželský pár při rekonstrukci hospodářské budovy ukrytou sbírku mincí pocházejících z období první anglické občanské války. V České republice zase žena během obyčejné procházky narazila na více než 2 100 raně středověkých stříbrných mincí. Její nález vzbudil pozornost archeologů i historiků, protože podobně rozsáhlé poklady se objevují jen výjimečně.
Ne všechny poklady se přitom skrývají pod zemí. U italského pobřeží objevil potápěč kolem 30 000 měděných a bronzových mincí z dob pozdní Římské říše. Na jihozápadě Německa zase stavební dělník při výkopech pro bazén narazil na přibližně 1 600 středověkých mincí z počátku 14. století. Pozornost vzbudil také případ z Francie. Muž při kopání základů pro bazén na vlastní zahradě objevil zlaté slitky a mince v hodnotě přibližně 7 milionů korun. Úřady ověřily jejich původ a potvrdily, že byly získány legálně, takže si je mohl ponechat.
Příběhy podobných nálezů připomínají, že Evropa stále ukrývá množství neobjevených pokladů. Války, politické převraty i ekonomické krize v minulých staletích přiměly mnoho lidí ukrýt své cennosti s vírou, že se pro ně jednou vrátí. Ne všem se to ale podařilo.
Příběh z Vídně je důkazem, že někdy stačí jediný okamžik zvědavosti. Zatímco jeden člověk nad provazem jen mávl rukou, druhý se rozhodl zjistit, kam vede. Rozdíl mezi oběma rozhodnutími představoval poklad za desítky milionů korun. A právě proto podobné příběhy dodnes fascinují veřejnost po celém světě – připomínají totiž, že i na těch nejobyčejnějších místech může být ukryto něco mimořádného.