Obrovské dědictví po Bartoškovi vypořádáno: Rok od smrti herecké legendy už se ví, kdo dostane co
11. 5. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Legendární herec si dobře vydělal a zaopatřil tím především rodinu.
Jak informoval Blesk, obvodní soud si dal celkem načas s rozhodováním, komu připadne majetek po legendárním Jiřím Bartoškovi, který nás opustil prakticky přesně před rokem ve věku 78 let.
Není se čemu divit, jmění, které bylo potřeba obstarat, vůbec nebylo malé – Bartoška si za života dobře vydělal a jeho majetek nyní poslouží účelu, který si přeje za života asi každý: Zaopatří rodinu.
Celé dědictví totiž zůstalo právě v rodině, žádný záškodník zvenčí si na nic nepřišel.
Zřejmě největší podíl připadl vdově Andree Bartoškové: Nyní jí říká pane historický pražský byt v Maiselově ulici, na který Bartoška nedal dopustit ze všech nejvíc. Krom toho jí také připadl dům v Andělské Hoře u Karových Varů.
Děti ale samozřejmě také dostaly, co jim náleží: Dcera Kateřina Bartošková obdržela mezonetový byt v Křižíkově ulici i s garáží. Syn Janek Bartoška zase podědil luxusní apartmán v Krkonoších za 17 milionů korun, který Bartoška pořídil krátce před smrtí.
Andrea bude též spravovat osobnostní práva. Pod tím si můžeme představit zhruba to samé, co dělá Ivana Gottová se jménem Gott — tedy budou jí patřit právě na užívání jména a kdokoliv bude chtít jakkoliv nakládat s Bartoškou či jeho odkazem nebo dílem, bude k tomu potřebovat její svolení.
Mimoto jí také připadlo 60 % produkční firmy karlovarského filmového festivalu. Zbytek firmy drží současný šéf festivalu Kryštof Mucha.