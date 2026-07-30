Obři z českých přehrad. Jak velký je sumec doopravdy a co je jen rybářská báchorka?
30. 7. 2026 – 8:53 | Magazín | Tamara Černá
Prý dorůstá pěti metrů a stahuje pod hladinu i psy. Kde u největší české ryby končí doložená fakta a začínají rybářské báchorky?
Kolem sumce velkého koluje víc legend než kolem kterékoli jiné české ryby. Prý dorůstá pěti metrů, prý stahuje pod hladinu psy a málem i děti. Skutečnost je jiná, a přesto dost ohromující. Pojďme oddělit doložené obry od rybářských báchorek.
Jak velký je sumec doopravdy
Běžný sumec měří kolem metru a půl. Ryba přes dva metry už je vzácnost. Vědecky doložené maximum druhu je zhruba dvě stě sedmdesát tři centimetrů a přes sto kilo. Sumec je jediná naše ryba, která hranici sta kilo vůbec může překonat.
A teď ty báchorky. Staré zprávy z devatenáctého století mluví o sumcích dlouhých pět metrů a vážících tři sta až čtyři sta kilo. Jenže se ukázalo, že šlo o záměny druhů a chyby v měření. Doložené úlovky takových rozměrů neexistují. Realita je skromnější, i tak jde ale o největší sladkovodní rybu Evropy a jediného opravdového obra našich vod. Pro představu, ryba dlouhá dva a půl metru váží klidně přes pětašedesát kilo, tedy víc než dospělý člověk.
Český rekordní závod
V posledních letech se český rekord v délce překonává jeden za druhým. Historickou metou byla ryba 255 centimetrů z Vranovské nádrže z roku 1990. Pak se do lovu obřích kusů pustil rybář Jakub Vágner a čísla začala růst.
V roce 2024 vytáhl kusy měřící 261 a 264 centimetrů. V srpnu 2025 přidal 268 centimetrů a o dva týdny později rovných 272 centimetrů. To je aktuální český rekord v délce. Objevil se sice i úlovek přes 290 centimetrů, ten ale pochází ze soukromého jezera v Polsku, ne z volné vody, a s oficiálními rekordy ho srovnávat nelze. Světový rekord na váhu, skoro sto pětatřicet kilo, drží ryba z italské řeky Pád.
Kde v Česku žijí a jeden překvapivý paradox
Za velkými sumci se jezdí hlavně na Orlík, Vranov, Nové Mlýny nebo Lipno. A právě Lipno přineslo zajímavé zjištění. Vědci Akademie věd tu v roce 2025 zkoumali rybí populaci a našli paradox.
Jednotliví sumci jsou tu obří, běžně přes dva metry a desítky let staří. Celkově jich ale v přehradě ubývá, oproti roku 2023 je jich zlomek. Zároveň vědci srovnali Lipno se slavným španělským Ebrem, cílem sumcařů z celého světa. Průměrná hmotnost trofejí byla na Lipně vyšší. Za pořádným sumcem se tedy nemusí jezdit do Španělska, stačí zajet na jih Čech.
Je nebezpečný člověku?
Tady zní odpověď rybářského svazu jasně. Sumec je impozantní, ale nijak nebezpečná ryba a koupání zůstává bezpečné. Nemá ostré zuby, jen jemné výběžky podobné kartáči, takže případná zranění bývají povrchová.
Incidenty se ale stávají. V létě 2025 se na jedné přehradě na Chebsku sumec zakousl plavci do stehna, muž vyvázl se šrámem. Bývá to v době tření, kdy samec zuřivě hlídá hnízdo s jikrami a odhání všechno, co ho ruší. A slavná historka o sumci, co spolkl psa? Traduje se u nás z několika přehrad, doloženo to ale seriózně není. Berme to jako legendu, která se u vody dobře vypráví.
Noční lovec a pečlivý otec
Sumec je tvor noci. Přes den se drží u dna a v úkrytech, po setmění vyráží na lov. Loví důmyslně. Prsními ploutvemi umí vytvořit vír, který kořist zmate, a pak ji celou nasaje. Dokáže dokonce plavat i pozpátku. Slabý zrak mu přitom nevadí, vede ho hmat a chuť. Po těle má přes čtvrt milionu chuťových buněk a dlouhé vousy plné čidel, kterými kořist najde i v úplné tmě.
Zajímavé je i rozmnožování. Když se voda ohřeje, naklade samice do mělčiny mezi rostliny desítky tisíc jiker. A pak přichází na řadu samec, ze kterého se stává starostlivý otec. Hnízdo s jikrami zuřivě hlídá a odhání od něj vetřelce, dokud se nevylíhne potěr. Právě proto bývá v téhle době nejvíc podrážděný, a případný šťouchanec plavce nemá s agresí nic společného.
Proč jich přibývá, a jeden nečekaný trik
Sumcům nahrává oteplování. Jsou to teplomilné ryby, které snesou i vodu hodně přes pětadvacet stupňů, zákal i málo kyslíku. Teplejší a živné vody jim jednoznačně svědčí a početně přibývají. Brzdí je jen dlouhá studená zima, kdy omezují aktivitu.
A na závěr jedna perlička, která zní jako další báchorka, jenže je doložená vědou. Ve francouzské řece Tarn se sumci naučili vyskakovat na břeh a lovit holuby. Vymrští se z vody na kamení, popadnou nic netušícího ptáka a stáhnou ho do vody. Obr z hlubin, který jde po ptácích na souši. Ani to už tedy není legenda.