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Obří razie proti drogovému gangu: Policie našla drogy za miliony, zlato i byt

25. 6. 2026 – 12:10 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko

Obří razie proti drogovému gangu: Policie našla drogy za miliony, zlato i byt
zdroj: Mediafax
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Marihuana putovala z České republiky do zahraničí, opačným směrem podle policie proudily pervitin, kokain i anabolické látky. Mezinárodní případ skončil desítkami obviněných na obou stranách hranice.

Podle mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasové uzavřeli kriminalisté Národní protidrogové centrály rozsáhlé vyšetřování mezinárodní organizované skupiny, která dle policie obchodovala s drogami i anabolickými steroidy mezi Českou republikou, Polskem, Maďarskem a Německem. Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně na základě výsledků vyšetřování podal obžalobu na 13 lidí v České republice. Dalších 11 osob bylo obviněno v Polsku.

Případ s krycím názvem Kardio začal rozkrývat síť, kterou měli podle kriminalistů vybudovat dva muži po navázání kontaktů s odběrateli marihuany v Polsku. Drogu údajně nakupovali od pěti pěstitelů v České republice za 30 až 40 tisíc korun za kilogram a následně ji vyváželi do Polska a Maďarska. Tam ji podle policie prodávali přibližně za dvojnásobnou cenu.

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Vyšetřování ukázalo, že činnost skupiny se neomezovala pouze na marihuanu. Podle kriminalistů si v Polsku zajistili dodávky pervitinu, mefedronu a přípravků s anabolickými a hormonálními účinky, které následně distribuovali především ve Středočeském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Později se podle policie jejich nabídka rozšířila také o kokain dovážený z Německa.

Kriminalisté skupině připisují vývoz a prodej nejméně 35 kilogramů marihuany, dovoz a distribuci kilogramů kokainu a pervitinu, stovek gramů mefedronu a velkého množství anabolických steroidů. Při policejní akci zajistili detektivové 20 kilogramů marihuany, 130 rostlin konopí, několik pěstebních zařízení, 110 gramů kokainu, 165 gramů pervitinu, 27 gramů mefedronu a větší množství anabolik a steroidů. Kromě drog objevili také roznětku do dělostřeleckého granátu.

Policie zároveň zajistila majetek pocházející podle kriminalistů z trestné činnosti. Šlo o byt v hodnotě téměř tří milionů korun, investiční zlato přibližně za milion korun, půl milionu korun v hotovosti, luxusní hodinky a tři osobní automobily. Osmi obviněným hrozí v České republice trest odnětí svobody až na 18 let. Pěti dalším, kteří jsou stíháni jako pěstitelé marihuany, hrozí až pětileté vězení. Ve vazbě zůstávají tři obvinění.

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Případ měl výrazný mezinárodní rozměr. Během vyšetřování vznikl společný vyšetřovací tým českých a polských kriminalistů. Polská policie v navazující části operace obvinila dalších 11 lidí. Zajistila 167 kilogramů klefedronu, téměř kilogram MDMA, obdobné množství kokainu, 230 gramů látky alfa-PVP a finanční prostředky v hodnotě téměř půl milionu korun. Podle polských vyšetřovatelů skupina zajistila dovoz přibližně 120 kilogramů marihuany, 20 kilogramů amfetaminu, 50 kilogramů metamfetaminu a pěti kilogramů alfa-PVP.

Policie označuje operaci Kardio za jednu z významných akcí zaměřených na organizovaný obchod s drogami a anabolickými látkami s mezinárodním přesahem.

Tagy:
policie krimi obchod s drogami drogy
Zdroje:
Policie ČR
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Žaneta Kaczko
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

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