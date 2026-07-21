Obří průšvih pro Vojtu Kotka: Vymodlená farma v exekuci?
21. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Farma u Kozárovic měla být symbolem nového začátku Vojty Kotka a jeho rodiny. Místo toho se stala dějištěm drsné právní bitvy - na část pozemků byla údajně uvalena exekuce kvůli dluhu u České kanceláře pojistitelů.
Nález v katastru
Vybudování vlastní farmy nebylo pro Vojtu Kotka otázkou několika měsíců. Projekt vznikal postupně a představoval obrovskou investici času, práce i financí. Herec se do zvelebování pozemků o rozloze 19 parcel, které spadají pod společnost Sammati s.r.o. (kde je Kotek jednatelem a majitelem), vrhl s obrovským nadšením.
Sám herec svůj kladný vztah k manuální práci vysvětluje svými kořeny a v nedávném rozhovoru pro Novinky.cz doslova uvedl: „Jako většina Čechů jsem vyrostl na chalupě, kde se neustále zvelebovalo. Táta byl hodně zručný a měl vždycky – v každém obydlí, ve kterém jsme byli – dílnu. Já se v ní pohyboval odmala. Táta uměl kolem domu skoro všechno, včetně elektřiny. Já jsem to odkoukal.“
Jenže do idylického budování teď možná zasáhl nepříjemný stín reality. Podle informací z deníku Blesk se v katastru u Kotkovy společnosti objevil dluh a s ním související exekuční příkaz k prodeji nemovitostí.
Celá situace se má podle všeho táhnout s narůstajícími úroky už minimálně od začátku roku 2026.
Kotek ukazuje čistý rejstřík
Když se informace o exekuci dostala na veřejnost, herec nezalezl, ale okamžitě zareagoval. Poskytl totiž aktuální výpis z Centrální evidence exekucí ze dne 16. července 2026, ve kterém jeho společnost figuruje naprosto bez záznamu.
Vznikla tak velmi podivná situace, kdy proti sobě stojí dva oficiální dokumenty s naprosto odlišnými údaji. Hned se ale nabízelo vysvětlení, že exekuce byla zkrátka okamžitě zaplacena a úřady jen nestihly smazat záznam.
Sen v ohrožení?
Projekt Kotkovy biofarmy není jen soukromou záležitostí, ale je dokonce zmapován v rámci sledovaného dokumentárního seriálu televize Prima. Fanoušci tak mají osud celé rodinné usedlosti před očima a zprávy o možném prodeji nemovitostí vyvolaly velké pozdvižení.
V tuto chvíli ale nic nenasvědčuje tomu, že by se musela rodina balit:
„Bohužel nám v tom fofru, který teď máme, utekla jedna nižší platba. Chvilku se nikdo z nás nepodíval do datové schránky a ouha! Naštěstí jsme si toho všimli včas a ta částka se nestihla vyšplhat někam k výšinám a vše už je samozřejmě vyřízené a srovnané,“ uvedl Kotek pro zmíněný magazín.
Tomuto vysvětlení by ostatně odpovídala i výše exekuce, která nebyla nikterak závratná: Šlo podle všeho totiž o něco málo přes deset tisíc korun.