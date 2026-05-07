Obří krab loví ptáky a trhá kořist na kusy
7. 5. 2026 – 11:04 | Magazín | Alex Vávra
Obří klepeta, síla lvího skusu a chuť na kokos i maso. Kokosový krab patří k nejděsivějším tvorům tropických ostrovů a podle některých teorií mohl po smrti sežrat i slavnou letkyni Amelii Earhartovou.
Na první pohled vypadá jako tvor z hororu. Obří klepeta silnější než lidský stisk, rozpětí nohou přes metr a schopnost šplhat po palmách uprostřed temné tropické noci. Kokosový krab není obyčejný korýš — je to největší suchozemský členovec planety a jeden z nejděsivějších obyvatel tropických ostrovů.
Lidé, kteří se s ním setkali ve volné přírodě, často popisují směs fascinace a čistého strachu. Není divu. Tento obr totiž dokáže rozdrtit kokosový ořech, ulovit ptáka a odnést si kořist do podzemní nory. A podle některých teorií mohl dokonce sehrát roli v jedné z největších záhad moderní historie — zmizení Amelie Earhartové.
Kokosoví krabi žijí na odlehlých ostrovech Indického a Tichého oceánu. Přes den se ukrývají mezi kameny nebo ve svých norách, ale po setmění vyrážejí na lov. Jejich tělo chrání tvrdý krunýř a místo klasických žaber mají orgány podobné primitivním plicím. Přestože jejich larvy žijí ve vodě, dospělý kokosový krab se při delším pobytu pod hladinou utopí. To ale vůbec neznamená, že je bezmocný. Právě naopak.
Klepeto silnější než lví skus
Když vědci měřili sílu sevření kokosových krabů, nestačili se divit. Největší jedinci dokážou vyvinout tlak přes 3 000 newtonů, což je síla srovnatelná se skusem velkých šelem. Kokosový krab tak bez problémů rozdrtí kokosový ořech nebo rozlomí tvrdé skořápky. Jeho klepeta ale neslouží jen ke shánění potravy. Místní obyvatelé dobře vědí, že strčit ruku do krabí nory je velmi špatný nápad. Sevření kokosového kraba je extrémně bolestivé a některým lidem způsobilo i vážná zranění.
Sílu těchto tvorů potvrzuje i jejich schopnost šplhat po palmách. Pomocí zakřivených nohou a mohutných klepet dokážou vylézt vysoko do korun stromů, kde shazují kokosy na zem. Potom slezou dolů a tvrdý ořech postupně rozbijí. Jenže kokosové ořechy nejsou jedinou věcí, kterou tihle obři milují.
Kokosoví krabi jsou všežravci a jejich jídelníček je mnohem děsivější, než by většina lidí čekala. Živí se ovocem, mršinami, jinými kraby, krysami i mořskými ptáky. Vědci dokonce popsali útok, při kterém kokosový krab vyšplhal na strom, sevřel spícího tereje klepetem a zlomil mu křídlo. Když pták spadl na zem, další krabi přilákaní krví ho během krátké chvíle roztrhali. Byl pozorován i kanibalismus. Pokud má kokosový krab příležitost, bez váhání sežere i jiného kokosového kraba.
Záhada Amelie Earhartové
Právě jejich schopnost rozebrat mrtvé tělo vedla k jedné z nejbizarnějších teorií 20. století. Někteří odborníci se domnívají, že kokosoví krabi mohli po smrti sežrat slavnou letkyni Amelii Earhartovou, která zmizela během letu nad Tichým oceánem v roce 1937. Na ostrově Nikumaroro byly nalezeny lidské ostatky a vědci později provedli experiment s prasečí mršinou. Výsledek byl šokující. Kokosoví krabi během krátké doby tělo roztrhali, maso odnesli do podzemních nor a zanechali pouze kosti.
Nikdo dodnes přesně neví, co se s Earhartovou stalo. Teorie s kokosovými kraby ale zůstává jednou z nejděsivějších možností. Přestože působí jako monstra z jiného světa, kokosoví krabi dnes sami bojují o přežití. Lidé je po staletí loví kvůli masu, které je na mnoha ostrovech považováno za luxusní delikatesu. Jejich maso má jemnou, máslovou chuť a některé části údajně připomínají arašídové máslo.
Nadměrný lov, ničení pobřežních lesů a stoupající hladina oceánů však způsobily dramatický pokles populací. Na některých ostrovech už kokosoví krabi téměř zmizeli.
A tak se z děsivého obra tropických nocí stává vzácný tvor, kterému dnes hrozí, že jednou zcela zmizí z míst, kde po staletí vládl. Přesto zůstává jedním z nejneuvěřitelnějších zvířat planety — krabem, který dokáže vzbuzovat úžas i strach zároveň.