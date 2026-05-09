Obránce Johansson zařídil dvěma góly výhru Švédska nad Švýcarskem 3:0
9. 5. 2026 – 18:57 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Švédští hokejisté porazili na Švédských hrách v Ängelholmu Švýcarsko 3:0 a zareagovali na čtvrteční prohru 1:3 s českou reprezentací. Svěřenci trenéra Sama Hallama se tak vrátili na vítěznou vlnu a vyhráli desátý z jedenácti zápasů v této sezoně Euro Hockey Tour. Dvěma góly pomohl k úspěchu obránce Albert Johansson, gólman Magnus Hellberg udržel čisté konto.
Švédové se ubránili v úvodu při vyloučeních Asplunda a Stenberga a v čase 12:05 se ujali vedení. Berru prostřelil z levého kruhu mezi betony Albert Johansson. Švýcaři se na přelomu první a druhé třetiny při trestech Bertschyho a Thürkaufa ubránili i 55 sekund ve třech proti pěti.
Po polovině utkání nevyužili domácí přesilovku ani při pobytu švýcarského kapitána Josiho na trestné lavici. V čase 36:36 při svém ofenzivním výpadu prostřelil Johansson opakovaným pokusem Berru a zvýšil na 2:0.
V 38. minutě si sudí Vikman a Wuorenheimo ověřili, že puk po Raymondově šanci nepřešel za brankovou čáru. Výsledek pečetil až 19 sekund před koncem utkání při power play Švýcarů do prázdné branky De la Rose.
Švédsko - Švýcarsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 13. A. Johansson (L. Karlsson, Ekman-Larsson), 37. A. Johansson (Ekman-Larsson, Raymond), 60. J. de la Rose. Rozhodčí: Vikman, Wuorenheimo (oba Fin.) - Svensson, Strömberg (oba Švéd.). Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 5674.
Sestavy:
Švédsko: Hellberg - A. Johansson, Ekman-Larsson, J. Larsson, J. Persson, , E. Brännström, Heed, S. Boumedienne - Stenberg, V. Björck, Raymond - Frondell, Henriksson, Holmström - Heineman, Asplund, A. Petersson - Öhgren, J. de la Rose, L. Karlsson - J. Berglund. Trenér: Hallam.
Švýcarsko: Berra - Egli, Josi, Marti, Kukan, Heldner, Frick, Seiler, Jung - Meier, Hischier, Rochette - Riat, Jäger, Biasca - Ch. Bertschy, Thürkauf, Niederreiter - Moy, Baechler, Frehner. Trenér: Cadieux.
Tabulka turnaje:
|1.
|Finsko
|2
|1
|0
|1
|0
|7:7
|4
|2.
|Česko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:4
|3
|3.
|Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|4:3
|3
|4.
|Švýcarsko
|2
|0
|1
|0
|1
|5:7
|2
Tabulka EHT:
|1.
|Švédsko
|11
|9
|1
|0
|1
|46:18
|29
|2.
|Česko
|11
|5
|0
|1
|5
|25:27
|16
|3.
|Finsko
|11
|3
|1
|1
|6
|30:35
|12
|4.
|Švýcarsko
|11
|1
|2
|2
|6
|24:45
|9