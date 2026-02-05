Dnes je čtvrtek 5. února 2026., Svátek má Dobromila
Počasí dnes 8°C Zataženo

Oblíbený termix mizí z pultů! Lidé ho vrací a obchody vracejí peníze

5. 2. 2026 – 10:51 | Magazín | Anna Pecena

Oblíbený termix mizí z pultů! Lidé ho vrací a obchody vracejí peníze
termixzdroj: Printscreen CNN
Sledovat v Google Zprávách

Přesně ten dezert, který jste brali jako bezpečnou sladkou klasiku, se teď mění v noční můru. Spotřebitelé hlásí pachuť spáleniny a řetězce okamžitě vykupují své zákazníky. Co se děje s termixem, který jsme všichni znali?

Když si jdete pro dezert do obchodu, nečekáte, že si odnesete potenciálně nebezpečný jogurtový výrobek. Přesně to se ale stalo koncem ledna v několika českých řetězcích. Obchodníci odstraňují z pultů oblíbený termix značky Kunín, protože někteří zákazníci si stěžují, že výrobek „voní jako spálený plast a dezinfekce“. Taková zpráva dokáže i z klidného nákupního dne udělat nepříjemný šok.

Řetězec Tesco na svých stránkách uvedl, že problematické kusy jogurtu s kakaovou příchutí nesplňují požadavky na zdravotní nezávadnost potravin. Přesně se to týká šarží s daty spotřeby 8., 17., 18. a 20. února. Spotřebitelé mohou výrobek bez problémů vrátit na oddělení informací a dostanou peníze zpět, což obchody s potravinami aktivně nabízí.

Jak se to projevuje

Některé balení termixu měly podle prodejců silný chemický zápach, který lidé popisují jako „spálený plast či dezinfekce“. Tento druh pachu může u citlivějších jedinců vyvolat nevolnost nebo podezření, že něco s výrobkem není v pořádku. Diskuze mezi zákazníky na sociálních sítích pak tento problém ještě víc rozvířila, když lidé sdíleli své zkušenosti s podobně „nepopsatelným“ zápachem.

Podle webu Kupi.cz o stažení stejného produktu informoval i další řetězec Globus. Ten navíc odebral z prodeje i větší variantu termixu s extra čokoládovou příchutí s daty spotřeby 18. a 20. února.

Co dalšího mizí z regálů

Není to jen termix, co nyní vyvolává pozornost inspekcí a řetězců. Několik obchodů stáhlo z pultů i dětskou výživu a kojenecké produkty z obav o kvalitu nebo potenciální kontaminaci, například podezření na toxiny u některých šarží kojenecké výživy. To ukazuje, že pozornost spotřebitelů a prodejců k bezpečnosti potravin je na vzestupu.

Statistiky přímých zdravotních komplikací z těchto konkrétních výrobků zatím nejsou zveřejněny, ale stažení oblíbeného termixu z trhu je senzační signál pro všechny, kdo se domnívají, že balené potraviny jsou automaticky bezpečné. Zákazníci mají teď možnost reklamovat každý problematický kus a dostat zaplacenou částku zpět – bez zbytečných otázek.

Chcete-li si být jistí, že máte doma bezpečné potraviny, sledujte i další jejich výrobní šarže a v případě pochybností výrobek raději nepoužívejte. Stažené potraviny samozřejmě měly společný průvodní znak – nepřirozený zápach, který spotřebitelé okamžitě zaznamenali.

Tagy:
potraviny zdraví nebezpečné dezert
Zdroje:
msn.com, CNN Prima News (YouTube)
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

LEGO představilo svoje unikátní boty. Vyjdou vás na 5 tisíc korun

Následující článek

Pozor na banány z Rakouska, tyhle pesticidy jsou v Evropě zakázané

Nejnovější články