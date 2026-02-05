Oblíbený termix mizí z pultů! Lidé ho vrací a obchody vracejí peníze
5. 2. 2026 – 10:51 | Magazín | Anna Pecena
Přesně ten dezert, který jste brali jako bezpečnou sladkou klasiku, se teď mění v noční můru. Spotřebitelé hlásí pachuť spáleniny a řetězce okamžitě vykupují své zákazníky. Co se děje s termixem, který jsme všichni znali?
Když si jdete pro dezert do obchodu, nečekáte, že si odnesete potenciálně nebezpečný jogurtový výrobek. Přesně to se ale stalo koncem ledna v několika českých řetězcích. Obchodníci odstraňují z pultů oblíbený termix značky Kunín, protože někteří zákazníci si stěžují, že výrobek „voní jako spálený plast a dezinfekce“. Taková zpráva dokáže i z klidného nákupního dne udělat nepříjemný šok.
Řetězec Tesco na svých stránkách uvedl, že problematické kusy jogurtu s kakaovou příchutí nesplňují požadavky na zdravotní nezávadnost potravin. Přesně se to týká šarží s daty spotřeby 8., 17., 18. a 20. února. Spotřebitelé mohou výrobek bez problémů vrátit na oddělení informací a dostanou peníze zpět, což obchody s potravinami aktivně nabízí.
Jak se to projevuje
Některé balení termixu měly podle prodejců silný chemický zápach, který lidé popisují jako „spálený plast či dezinfekce“. Tento druh pachu může u citlivějších jedinců vyvolat nevolnost nebo podezření, že něco s výrobkem není v pořádku. Diskuze mezi zákazníky na sociálních sítích pak tento problém ještě víc rozvířila, když lidé sdíleli své zkušenosti s podobně „nepopsatelným“ zápachem.
Podle webu Kupi.cz o stažení stejného produktu informoval i další řetězec Globus. Ten navíc odebral z prodeje i větší variantu termixu s extra čokoládovou příchutí s daty spotřeby 18. a 20. února.
Co dalšího mizí z regálů
Není to jen termix, co nyní vyvolává pozornost inspekcí a řetězců. Několik obchodů stáhlo z pultů i dětskou výživu a kojenecké produkty z obav o kvalitu nebo potenciální kontaminaci, například podezření na toxiny u některých šarží kojenecké výživy. To ukazuje, že pozornost spotřebitelů a prodejců k bezpečnosti potravin je na vzestupu.
Statistiky přímých zdravotních komplikací z těchto konkrétních výrobků zatím nejsou zveřejněny, ale stažení oblíbeného termixu z trhu je senzační signál pro všechny, kdo se domnívají, že balené potraviny jsou automaticky bezpečné. Zákazníci mají teď možnost reklamovat každý problematický kus a dostat zaplacenou částku zpět – bez zbytečných otázek.
Chcete-li si být jistí, že máte doma bezpečné potraviny, sledujte i další jejich výrobní šarže a v případě pochybností výrobek raději nepoužívejte. Stažené potraviny samozřejmě měly společný průvodní znak – nepřirozený zápach, který spotřebitelé okamžitě zaznamenali.