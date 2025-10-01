Objevili jsme tajné slevy: jak důchodci platí za praní i o polovinu méně
1. 10. 2025 – 6:54 | Zprávy | Anna Pecena
Praní a čištění prádla může být pro seniory zbytečně velkým výdajem — ale některé firmy už nabízí speciální slevy nebo seniorské tarify. Prozradíme, kde a jak na to — a mnoho lidí to doteď nevědělo!
Skrytá možnost: domácí čistírna s cenou pro seniory
Možná vás překvapí, že některé čistírny či úklidové firmy mají program pro seniory, zvláště v menších městech či v rámci komunitních projektů. Například něktré úklidové firmy nabízejí prádlo + žehlení jako doplňkovou službu v rámci “senior údržby”. Firma JANELI zmiňuje, že v nabídce pro seniory poskytují doplňkové služby: žehlení, praní, svlékání/povlíkání ložního prádla v rámci úklidu pro seniory — a to bez zálohy, dopravu zdarma do určitého okruhu.
To znamená, že pokud v obci nebo městské části existuje seniorské centrum nebo obecní úřad, můžete společně iniciovat objednávku do většího objemu — a firma rozpočítá náklady mezi více domácností tak, aby cena pro vás byla výrazně nižší.
Komerční čistírny s klubovými slevami
Pak je tu druhá cesta – komerční čistírny a služby, které využívají marketingové nástroje, ale nabídnou slevu i běžnému zákazníkovi, pokud se zapojí do klubů nebo registrací. Například služba Cleany má program Cleany Club, který nabízí po registraci slevu 150 Kč na čištění oděvů.
To znamená, že i když nemáte speciální seniorské tarify, stačí registrace, sledování promo akcí a využití klubových výhod, abyste ušetřili při každém větším čištění prádla.
Jak postupovat – získejte slevu pro sebe
-
Zeptejte se u místních úřadů a klubů seniorů. Zjistěte, zda už nějaká obec či spolek vyjednal skupinový tarif pro čištění prádla pro seniory.
-
Kontaktujte úklidovou/čistírenskou firmu. Ptejte se přímo — „Máte seniorskou slevu na praní či žehlení?“ — i když ji nepropagují.
-
Využijte klubové programy. Sledujte firmy jako Cleany, které nabízejí slevy pro registrované členy.
-
Objednejte ve skupině. Pokud se senioři ve vaší ulici spojí a objednají společný den úklidu + praní, firma pravděpodobně nabídne výhodnější cenu za jednotku.
-
Sledujte místní vývěsky a weby. Občas se objeví “senior den” pro úklidové služby či čistírny, kdy je cena snížena pro osoby nad určitou věkovou hranici.
Sleva v čištění prádla pro seniory možná není všude propagována, ale už existuje — přes obecní projekty či klubové programy čistírenských firem. Pokud spojíte síly s sousedy, promluvíte si s firmou a využijete klubů, můžete ušetřit stovky až tisíce korun ročně, aniž byste museli prát doma pračkou až do vyčerpání.