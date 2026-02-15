Obhájkyně zlata Kanaďanky porazily ve čtvrtfinále OH Německo 5:1
15. 2. 2026 – 0:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Kanadské hokejistky vyhrály ve čtvrtfinále na olympijských hrách v Miláně nad Německem 5:1.
V boji o finále obhájkyně triumfu z Pekingu narazí na Švýcarsko, které zdolalo Finsko 1:0. Druhou dvojici pro pondělní semifinále tvoří Spojené státy americké se Švédskem.
Kanaďanky, které byly na všech sedmi dosavadních ženských turnajích pod pěti kruhy ve finále a pětkrát získaly zlato, otevřely skóre po 100 sekundách hry díky Brianne Jennerové. V 17. minutě zvýšila Claire Thompsonová.
V závěru druhé třetiny upravila v přesilové hře Fillierová na 3:0 a po 38 sekundách závěrečné části přidala další gól Blayre Turnbullová. Ve 49. minutě Franziska Feldmeierová překazila ve vlastním oslabení čisté konto brankářce Emerance Maschmeyerové. Výsledek dovršila v početní výhodě kapitánka Kanady Marie-Philip Poulinová.
V souboji Švýcarska s Finskem vstřelila jediný gól v čase 34:17 Alina Müllerová. Brankářka Andrea Brändliová zůstala neprůstřelná a připsala si první čisté konto na turnaji.
Švýcarky v klíčovém utkání oplatily soupeřkám porážku 1:3 ze základní skupiny. Mezi nejlepší čtyři týmy pod pěti kruhy postoupily podruhé za sebou a celkově potřetí. Usilovat budou o druhou medaili po bronzu z roku 2014 ze Soči.