Obama odsoudil střelbu na galavečeři s korespondenty, kde byl Trump
27. 4. 2026 – 8:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Někdejší americký prezident Barack Obama na síti X odsoudil případ střeleckého útoku na galavečeři s korespondenty Bílého domu, kde byl přítomen prezident Spojených států Donald Trump s dalšími členy vlády. Podle Obamy nemá násilí v demokracii místo.
"Ačkoli zatím neznáme podrobnosti o motivech střelby o uplynulé noci na večeři korespondentů Bílého domu, je naší povinností odmítnout myšlenku, že by násilí mělo mít v naší společnosti nějaké místo," napsal bývalý demokratický prezident.
Obama v příspěvku rovněž ocenil odvahu a nasazení Tajné služby Spojených států, která má na starosti ostrahu prezidenta a dalších ústavních činitelů. "Jsem jim vděčný a jsem vděčný za to, že agent, který byl postřelen, bude v pořádku," dodal.
Událost se stala v sobotu večer místního času (v noci na neděli SELČ). Ozbrojený útočník začal střílet v hotelu, kde se večeře korespondentů konala. Prezident, první dáma Melania Trumpová, viceprezident J. D. Vance ani členové kabinetu neutrpěli při střelbě zranění. Postřelen byl jeden z členů prezidentovy ochranky. Podle Trumpa měl na sobě neprůstřelnou vestu. Média později informovala o propuštění agenta z nemocnice.
Střelce úřady zadržely a dnes předstoupí před soud. Podle prokurátorky Jeanine Pirrové by měl být obviněn z napadení federálního agenta a z použití střelné zbraně k násilnému trestnému činu.