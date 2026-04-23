O víkendu přijde zlom, hlásí meteorologové. Teploty poskočí až o deset stupňů

23. 4. 2026 – 10:57 | Magazín | BS

zdroj: wxcharts
Máme před sebou ještě pár hřejivých dní, pak ale přijde ke slovu studená fronta.

Ze severní Evropy k nám víří masa studeného vzduchu, která s sebou přinese ochlazení a na horách možná znovu i sněhové přeháňky. Ještě před tím, než dorazí, nás ale čeká několik příjemných dní.

„Naše území se v nejbližších dnech bude nacházet v okrajovém proudění tlakové výše nad Britskými ostrovy,“ vysvětlují odborníci z ČHMÚ na sociální síti.

„Dnes bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně se na většině území vyjasní. Odpoledne a večer zůstane zvětšená oblačnost už jen na severu a severovýchodě území. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 19 °C,“ předpovídají.

Pěkně bude i zítra a pozítří: „Slunečné a teplé počasí nás čeká i během zítřka a soboty, přeháňky budou jen ojedinělou záležitostí a to hlavně na severovýchodě území,“ pokračují meteorologové.

Uprostřed víkendu ale dorazí avizované ochlazení: „V noci na neděli přes Česko přejde studená fronta a v dalších dnech bude k nám mezi tlakovou výší nad Britskými ostrovy a tlakovou níží nad severovýchodní Evropou proudit studený vzduch od severu,“ vysvětluje ČHMÚ.

Na pozoru by se opět měli mít především ovocnáři a pěstitelé pozdě kvetoucích ovocných stromů: „Pro počasí u nás to znamená zvětšená oblačnost, ojediněle s přeháňkami, v horských oblastech sněhovými. Navíc k nám bude od severu proudit chladný vzduch, který opět po víkendu odpolední teploty sníží přechodně i na hodnoty kolem deseti stupňů, ty ranní se můžou dostat i pod nulu.“

Ochlazení reflektuje i agregát AccuWeather, který také očekává chladnější víkend a následné opětovné oteplení v průběhu nadcházejícího týdne.

Podle ECMWF můžeme během příštích dní čekat nejnižší teploty v pondělí ráno, kdy by na severu a severovýchodě území mohlo opět mrznout.

 

Tagy:
počasí mráz zima předpověď počasí jak bude
Zdroje:
ČHMÚ, AccuWeather, wxcharts
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

