O půlnoci vyprší ultimátum pro demisi maďarského prezidenta Sulyoka, ten odejít nechce
1. 6. 2026 – 6:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maďarský prezident Tamás Sulyok dnes zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava.
Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do dnešní půlnoci, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána, svého předchůdce v premiérském křesle.
Sulyok se tento týden obrátil na Benátskou komisi, poradní orgán Rady Evropy pro ústavní právo, aby spor, který s ním Magyar vede, posoudila.
Magyar dnes odpoledne na facebooku připomněl blížící se termín, do kterého mají Sulyok a další vysoce postavení činitelé spojovaní s Orbánovou érou odejít ze svých úřadů. Prezidentovi vzkázal, že ho v pondělí ráno navštíví s ministryní spravedlnosti Mártou Görögovou.
Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza jasně vyhrálo dubnové parlamentní volby, a ukončilo tak 16letou vládu premiéra Orbána. Magyar po svém vítězství lidem slíbil změnu režimu.