Dnes je pondělí 1. června 2026., Svátek má Laura
Počasí dnes 17°C Slabý déšť

O půlnoci vyprší ultimátum pro demisi maďarského prezidenta Sulyoka, ten odejít nechce

1. 6. 2026 – 6:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

O půlnoci vyprší ultimátum pro demisi maďarského prezidenta Sulyoka, ten odejít nechce
Maďarský prezident Tamas Sulyok (napravo) and maďarský premiér Peter Magyar zdroj: Profimedia
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Maďarský prezident Tamás Sulyok dnes zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava.

Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do dnešní půlnoci, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána, svého předchůdce v premiérském křesle.

Sulyok se tento týden obrátil na Benátskou komisi, poradní orgán Rady Evropy pro ústavní právo, aby spor, který s ním Magyar vede, posoudila.

Magyar dnes odpoledne na facebooku připomněl blížící se termín, do kterého mají Sulyok a další vysoce postavení činitelé spojovaní s Orbánovou érou odejít ze svých úřadů. Prezidentovi vzkázal, že ho v pondělí ráno navštíví s ministryní spravedlnosti Mártou Görögovou.

Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza jasně vyhrálo dubnové parlamentní volby, a ukončilo tak 16letou vládu premiéra Orbána. Magyar po svém vítězství lidem slíbil změnu režimu.

Tagy:
Vláda Maďarsko prezident
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Švýcaři na zlato opět nedosáhli, ve finále MS podlehli Finům 0:1 v prodloužení

Následující článek

Pavel věří ve společnou účast prezidenta i premiéra na summitu NATO

Nejnovější články