O Pochem jako ministrovi rozhodne Hamáček. ČSSD se bojí voleb v Praze

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Užší vedení ČSSD rozhodlo na dnešním zasedání, že obsazení postu ministra zahraničních věcí bude v gesci šéfa strany Jana Hamáčka, který funkci dočasně vykonává. Většina účastníků se shodla na tom, že netrvá na tom, aby zahraničí řídil Miroslav Poche. Obavy ale panují ohledně úspěchu v pražských komunálních a senátních volbách.

Hamáček před jednáním vedení ČSSD řekl, že nominaci europoslance Pocheho nemá důvod měnit. Místopředsedové strany Martin Netolický a Roman Onderka novinářům řekli, že budou při hlasování podporovat Hamáčkovo stanovisko. Také další místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna míní, že by nominace neměly být na předsednictvu, ale jen na šéfovi strany.

Pocheho spolu s dalšími kandidáty do vlády vybralo předsednictvo ČSSD v květnu. Prezident Zeman ho však odmítl jmenovat a v posledních dnech zopakoval, že stanovisko nezměnil. "Stále platí usnesení předsednictva, dnes se po nějaké době sejde a budeme o tom diskutovat. Já navrhoval Miroslava Pocheho, nevidím důvod, proč bych měl něco měnit," uvedl Hamáček.

Pardubický hejtman Netolický uvedl, že počká, s čím přijde Hamáček. "Personální nominace by měly odpovídat tomu, co navrhne on," řekl. Poche ve čtvrtek řekl, že by se dnes rád definitivně dozvěděl, zda zůstává kandidátem. Podle Netolického by ale ČSSD o jménech dnes hlasovat neměla. "Nekonají jiní, jsme v situaci, která není zapříčiněna Lidovým domem," vysvětlil. V minulosti patřil mezi zastánce toho, aby premiér Andrej Babiš (ANO) nutil prezidenta respektovat nominaci ČSSD žalobou k Ústavnímu soudu.

Tlak na Pocheho roste

Onderka bude respektovat názor Hamáčka, který diplomacii dočasně vede. "Právo nominace má předseda strany, tuto pravomoc já respektuji. Jestli řekne, že trvá na panu Pochem, tak já ho podpořím," uvedl. Následně by podle něj měl Hamáček opětovně navrhnout Pocheho Babišovi a ten by nominaci měl přednést prezidentovi.

Poslanec Foldyna pokládá za chybu květnové hlasování předsednictva o kandidátech. Takovou pravomoc by měl mít podle něj předseda, protože nese odpovědnost. Navíc při vyjednáváních s ostatními partnery může jednat pružněji, než kdyby se vždy radil s předsednictvem. "Já se (v květnu) zdržel hlasování a udělám to i dneska," řekl. Nepřeje si, aby ČSSD šla do střetu s Hradem, na druhou stranu změna nominace by podle něj mohla ovlivnit náladu v Praze před komunálními volbami.

Předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha míní, že by Poche měl odstoupit sám. Pokud Zeman odmítá Pocheho a Babiš na něj nechce podat kompetenční žalobu, jiné řešení nevidí. Za zásadové řešení by považoval, kdyby ČSSD na Pochem trvala. "Ale vzhledem k tomu, že platí, že prezident jej asi nikdy nejmenuje, tak to není řešení praktické," prohlásil.