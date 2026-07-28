O luxusu není potřeba snít, ale žít ho. A má na něj každý
28. 7. 2026 – 17:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Luxus si většina lidí představuje jako život za vysokou zdí. Pětihvězdičkové hotely, drahá auta, značkové kabelky a dovolené, jejichž cena by běžné rodině vystačila na několik měsíců. Jenže krásný život nemusí začínat plnou peněženkou. Často začíná rozhodnutím přestat všechno hezké odkládat na dobu, kdy budeme bohatší, úspěšnější nebo budeme mít více času.
Peníze samozřejmě ovlivňují, co si můžeme dovolit. Luxus však není jen cenovka. Může mít podobu cesty, příjemného domova, originálního oblečení i obyčejného večera, během kterého nikam nespěcháme.
Cestování není jen pro bohaté
Rodinná dovolená může stát tolik, kolik jiná domácnost potřebuje na několik měsíců života. Přesto není nutné na cestování úplně rezignovat. Evropou lze létat i přibližně za tisíc korun, pokud člověk netrvá na konkrétním termínu, destinaci a letišti.
Cestovní kanceláře například upozorňují na letenky z Ostravy do španělské Girony od 993 korun. Podobné nabídky rychle mizí a nezahrnují vždy zavazadlo, přesto dokazují, že let do zahraničí nemusí stát několik tisíc.
Levná letenka ještě není levnou dovolenou. Připočítat musíme dopravu, ubytování, jídlo a další poplatky. Skutečné umění proto nespočívá v nalezení nejnižšího čísla, ale ve spočítání celé cesty.
Luxusem přitom nemusí být soukromá pláž. Může jím být ranní káva na náměstí v Bergamu, západ slunce nad mořem nebo procházka městem, které jsme dosud znali jen z fotografií.
Výzkumy navíc naznačují, že zážitky mohou přinášet trvalejší radost než nákup věcí. Na nový telefon si postupně zvykneme. Výlet se může proměnit ve vzpomínku, k níž se vracíme celý život.
Luxusní domov nevytváří cenovky
Interiér jako z magazínu nemusí být naplněný drahým nábytkem. Mnohem důležitější je světlo, pořádek a několik dobře vybraných předmětů.
Princip high-low styling, který kombinuje kvalitnější výrazný kus s dostupnými nálezy. Stará komoda tak může stát vedle moderní lampy a obyčejnou pohovku promění polštáře, přehoz nebo koberec z bazaru.
Velký rozdíl vytvoří osvětlení. Jediné ostré stropní světlo může způsobit, že i draze vybavený pokoj působí studeně. Stojací lampa, malá lampička a jemné světlo v rohu naopak dodají místnosti hloubku.
Pomoci mohou také lampiony nebo světelné řetězy. Teplé bílé žárovky dokážou proměnit balkon v letní kavárnu a obyčejný kout v místo, kde si chcete večer otevřít knihu. Nemusí to stát tisíce. Rozhoduje umístění a atmosféra.
Luxusní dojem navíc často vzniká tím, co odstraníme. Přeplněné police, zamotané kabely a hromady dekorací potlačí i krásný nábytek. Minimalismus nemusí znamenat prázdný bílý byt. Stačí ponechat na očích věci, které máme rádi, a ostatním najít místo.
Někdy tak největší proměnu nepřinese nový nákup, ale krabice odnesená z domu. Čistá plocha, teplá lampička, měkká deka a jedna větev ve váze mohou působit hodnotněji než pokoj plný drahých předmětů, které spolu vůbec nesouvisejí.
Exkluzivní oblečení čeká i v sekáči
Luxus se nenosí pouze na štítku ukrytém za krkem. Je vidět na materiálu, střihu a způsobu, jakým oblečení kombinujeme. Padnoucí vlněný kabát ze second handu může působit hodnotněji než několik nových bund z řetězce.
Hedvábná halenka, kožená kabelka nebo originální vintage šaty mohou stát několik stokorun, přestože nový kus stejné kvality by byl mnohonásobně dražší. Second handy se proto proměnily v místa, kde módní nadšenci hledají modely, které nikdo jiný nemá.
Podle Vogue motivuje 44 procent zákazníků použité luxusní módy možnost získat něco jedinečného nebo vzácného. Výhodnější cena a udržitelnost následují těsně za ní.
Při nákupu se vyplatí hledat kvalitu, nikoliv pouze slavnou značku. Kontrolujte složení, podšívku, švy, knoflíky a zipy. Vlna, len, kašmír, hedvábí nebo kvalitní bavlna mohou správně ošetřené sloužit mnoho let. U dražších značkových modelů je ale důležité ověřit pravost.
Skutečně exkluzivní šatník nemusí vzniknout při jediném velkém nákupu. Může se skládat z několika pečlivě vybraných kousků s vlastním příběhem.
Nejlepší věci nepatří do skříně
Možná doma schováváte šaty na zvláštní příležitost, skleničky určené pouze pro návštěvy nebo parfém, kterým šetříte. Jenže většinu života tvoří obyčejné dny. Pokud si všechny krásné věci necháme na potom, nemusí jejich správná chvíle nikdy přijít.
Luxus proto může znamenat odvahu používat to, co už máme. Uvařit si kávu do nejhezčího šálku, prostřít stůl i bez návštěvy, rozsvítit lampiony bez oslavy a obléct si oblíbené šaty na obyčejnou večeři.
Pocit štěstí podporovat právě malé příjemné okamžiky, pokud je vědomě prožíváme. Většinu života totiž netvoří svatby ani exotické dovolené. Tvoří jej dnešní ráno, dnešní večeře a dnešní večer.
O luxusu proto není potřeba jen snít. Je potřeba přestat ho zamykat do hotelových apartmá, značkových obchodů a vzdálené budoucnosti. V podobě času, krásy, nápadu a zážitku si ho může dopřát téměř každý.