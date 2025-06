O českého fotbalového reprezentanta Vladimíra Coufala má zájem Everton, Fulham a Wolverhampton.

12. 6. 2025 – 18:27 | Jasmína Krásná

Fotbalový reprezentant Vladimír Coufal by mohl pokračovat v kariéře v anglické Premier League.

Podle informací serveru Football Insider mají o dvaatřicetiletého obránce zájem Everton, Fulham a Wolverhampton. Coufal bude volným hráčem poté, co s ním West Ham neprodloužil končící smlouvu.

Během nedávného srazu národního týmu Coufal uvedl, že by nejraději zůstal v Anglii, o návratu do české ligy aktuálně neuvažuje.

West Ham obsadil v anglické lize 14. příčku, tři údajní zájemci o jeho služby se v tabulce pohybovali poblíž "Kladivářů". Fulham skončil jedenáctý, Everton třináctý a Wolverhampton šestnáctý.

Server Football Insider uvedl, že zkušeného beka navíc sledují i všichni tři nováčci Premier League - Leeds, Burnley a Sunderland.

"Samozřejmě mám nějaké preference. Ideální by bylo zůstat v Anglii, to je asi úplná priorita. Ale zároveň se objevují i jiné možnosti někam do tepla, třeba Španělsko nebo něco takového by se mi líbilo. Uvidíme. O návratu do české ligy se zatím vůbec nebavím," řekl Coufal před kvalifikačními zápasy s Černou Horou (2:0) a Chorvatskem (1:5).