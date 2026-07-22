Novým velitelem ukrajinské armády bude Drapatyj, oznámil Zelenskyj
22. 7. 2026 – 8:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Mychajlo Drapatyj, oznámil dnes večer na platformě Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Server RBK-Ukrajina píše, že Syrského odvolal. V posledním týdnu tisíce lidí na Ukrajině vycházely do ulic na protest proti odvolání Mychajla Fedorova z pozice ministra obrany a zároveň žádaly odchod Syrského. Fedorov změnu ocenil. Drapatyj působil jako velitel společných sil ukrajinské armády.
"Je faktem, že Oleksandr Syrskyj zajistil úspěchy Ukrajiny při obraně Kyjeva, v charkovské ofenzivní operaci a kurské operaci," napsal Zelenskyj. "Jsem vděčen Oleksandru Syrskému a každému našemu vojákovi za silné pozice Ukrajiny na frontě," uvedl.
Ukrajina se brání od 24. února 2022 ruské invazi. Syrskyj se do čela její armády postavil v roce 2024 poté, co Zelenskyj odvolal jeho předchůdce Valerije Zalužného.
Odvolaný ministr obrany Fedorov změnu v čele armády uvítal. "Je to závan čerstvého vzduchu a nové naděje," uvedl na sociálních sítích. V dnešním večerním projevu Zelenskyj řekl, že s Fedorovem během dne jednal. Nabídl mu podle svých slov významnou vládní funkci, která se má podílet na rozvoji "technologické dimenze" ukrajinského státu. Konkrétnější Zelenskyj nebyl.
Za naprostou odpovědnost a čest označil novou funkci třiačtyřicetiletý Drapatyj, který je zhruba o jednu generaci mladší než předchůdce Syrskyj. Uvedl také, že bude pracovat "s respektem k lidem, kteří brání dnes náš stát". Podle agentury Reuters je Drapatyj respektovaným a zkušeným armádním velitelem, který vedl pozemní síly v letech 2024 a 2025.
V rusko-ukrajinské válce Syrskyj podle agentur sehrál klíčovou roli v některých z největších ukrajinských vítězství nad Ruskem - dohlížel například na úspěšnou obranu Kyjeva na začátku ruské invaze a jsou mu připisovány zásluhy za úspěšnou protiofenzívu v Charkovské oblasti o několik měsíců později. Podle agentury AFP také stál za ukrajinským proniknutím do ruské Kurské oblasti v roce 2024. Na druhou stranu ho kritici obviňují z toho, že ho nezajímá množství zabitých vojáků, za což se dočkal přezdívky "řezník". Fedorov ho po svém odvolání veřejně obvinil z blokování vojenských reforem a trvání na tradičním velení.
Fedorov na ministerstvu skončil v polovině července s celou předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové. Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda mezitím poslancům vládní strany Sluha národa řekl, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu mimo jiné kvůli sporům se Syrským. Jeho odchod z vlády vyvolal v Kyjevě a dalších městech demonstrace, které jsou v době ruské invaze do země poměrně vzácné.