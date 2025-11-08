Novým předsedou TOP 09 se stal poslanec Matěj Ondřej Havel
8. 11. 2025 – 11:42 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Novým předsedou TOP 09 se na dnešním sněmu strany v Praze stal poslanec a dosavadní řadový místopředseda Matěj Ondřej Havel.
Získal podporu 120 ze 171 hlasujících delegátů, tedy mírně přes 70 procent. Protikandidáta neměl, bývalý šéf strany Jiří Pospíšil se nominace z regionů vzdal. Osmatřicetiletý Havel po šesti letech v čele strany vystřídal bývalou předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, která stranický post i poslaneckou funkci ze zdravotních důvodů neobhajovala.
Havel delegátům slíbil, že stranu připraví pro opětovný vstup do vlády a TOP 09 bude mít scénář na dobu po vládě ANO Andreje Babiše. Po zvolení poděkoval delegátům za důvěru. "Ten další příběh, který budeme psát ve službě našemu národu, budeme psát společně. Nebude to o mně, bude to o nás," uvedl. Přeje si, aby delegáti byli odvážní při výběru zbývajících členů nejužšího vedení. "Těším se na společnou plavbu na lodi TOP 09 ve službě pro svobodnou a bezpečnou ČR," řekl.
Ve vedení TOP 09 je Havel od posledního sněmu před dvěma lety, dosud plnil roli řadového místopředsedy. Poslancem byl už v minulém volebním období, v nově vzniklé Sněmovně by měl pokračovat v roli předsedy školského výboru. Členem TOP 09 je od roku 2017, nyní je mimo jiné předsedou krajské organizace strany v Královéhradeckém kraji.