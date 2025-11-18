Nový podvod v Česku: Zázračné kapky a bylinky, které slibují nemožné
18. 11. 2025 – 14:28 | Magazín | Anna Pecena
Českem se šíří vlna přípravků, které se tváří jako léčiva, ale nemají za sebou žádné klinické testy. Přesto míří právě na seniory a hrají na jejich obavy o zdraví i peněženku.
Nebezpečně chytlavý příběh
Stačí otevřít internet a reklama vykřikne, že „lékaři tají levný přírodní lék“ nebo že „farmaceutické firmy zuří, protože existuje bylinný extrakt, který vyléčí klouby i srdce“. Lidé, kteří se potýkají s bolestí nebo únavou, se cítí oslovení okamžitě. Reklama přihazuje fotografii domnělého profesora s bílým pláštěm a citát o revolučním účinku. A pak přijde onen „jediný krok“, který vás má zachránit: objednat si láhev kapek, než bude vyprodaná.
Jenže většina těchto osobností je vymyšlená nebo mají upravená jména skutečných odborníků. Klinická studie? Neexistuje. Laboratoř, která přípravek vyvinula? Fiktivní. Jediné, co je skutečné, je platba kartou nebo dobírkou.
Triky, které vás mají připravit o další tisíce
Prodejci používají techniky, které běžně najdete spíše u agresivních předváděcích akcí. Když si objednáte jednu láhev, brzy vám zavolají, že je „nutné pokračovat v kúře“, aby léčba byla účinná. Nabídnou zvýhodněnou cenu, ale jen když koupíte hned tři nebo pět kusů. Někteří zákazníci tak nevědomky zaplatí částky přesahující osm tisíc korun.
Nebezpečné je i to, že lidé začnou tyto přípravky brát místo léků, které jim předepsal lékař. Často slyší argument, že „chemie“ jim škodí, zatímco bylinky jsou přirozené. Jenže i přírodní látky mohou být silné, mohou reagovat s léky nebo naopak neudělat vůbec nic. Výsledkem může být zhoršení zdravotního stavu, které se pak řeší ve špitále místo doma.
Jak poznat, že jde o podvod
Existují jednoduché signály. Pokud produkt slibuje léčbu více nemocí najednou, je to podezřelé. Pokud se odkazuje na neznámé odborníky bez dohledatelné kvalifikace, raději se mu vyhněte. A pokud na vás někdo tlačí, abyste nakoupili „jen dnes“, protože zítra bude nabídka pryč, je to červená vlajka největší.
Pomůže také podívat se do databází, kde lze ověřit, zda je přípravek vedený jako doplněk stravy a zda nebyl řešený kvůli klamavé reklamě. Nejbezpečnější je konzultace s praktickým lékařem nebo lékárníkem, kteří podobné triky vidí denně a umí poradit bez toho, aby měli finanční motivaci.