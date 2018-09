Nový kandidát na ministra zahraničí je náměstek Petříček, Poche tleská

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Šéf ČSSD, vicepremiér Jan Hamáček vyzval v úterý dopisem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi jmenovat ministrem zahraničních věcí dosavadního náměstka Tomáše Petříčka (ČSSD). Hamáček novinářům řekl, že je přesvědčen, že Petříček funkci zvládne. ČSSD tak ustoupila ve sporu o nominaci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD), kterého do čela ministerstva zahraničí odmítl v červnu jmenovat prezident Miloš Zeman.

Hamáček zopakoval, že ČSSD nezavinila situaci, kdy sám musel vykonávat funkci ministra zahraničí vedle pozice ministra vnitra. Předseda ČSSD původně avizoval, že situaci vyřeší až po říjnových volbách, nicméně s nynějším řešením vyšel na veřejnosti nakonec hned v okamžiku, kdy se ukázalo jako "průchodné a adekvátní". S Pochem o změně nominace mluvil, europoslanec ji podle něj akceptoval.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček předpokládá, že Zeman bude o věci mluvit s Babišem. "Mají spolu naplánováno pravidelné setkání, které se uskuteční ve večerních hodinách 2. října na zámku v Lánech, kdy bude příležitost pečlivě a v klidu všechny záležitosti probrat," uvedl mluvčí.

Poche chválí

Europoslanec Miroslav Poche považuje výběr náměstka Tomáše Petříčka (oba ČSSD) do čela diplomacie za vynikající volbu. Je to vzdělaný a manažersky zdatný člověk, řekl Poche potom, co novou nominaci projednal klub sociálních demokratů.

Šestatřicetiletý Petříček byl Pocheho asistentem, od roku 2014 s několikaměsíční přestávkou pracoval v Evropském parlamentu. V roce 2017 své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí. Pracoval také na pražském magistrátu nebo byl členem představenstva společnosti Želivská provozní. Vede kandidátku ČSSD v Praze 7 v letošních říjnových volbách. Na ministerstvu působí od začátku srpna.

Zeman koncem června Pocheho nejmenoval ministrem, i když mu ho Babiš v souladu s koaliční dohodou s ČSSD navrhl. Po několika dnech dohadů o ústavnosti počínání prezidenta Hrad a úřad vlády vysvětlily, že Babiš doručil Zemanovi ještě alternativní návrh, kde pro případ odmítnutí Pocheho žádal, aby byl řízením české diplomacie pověřen Hamáček, který je zároveň ministrem vnitra.

Zeman v polovině července řekl, že považuje otázku obsazení ministerstva zahraničí za uzavřenou. Jak dlouho bude Hamáček současně řídit dva resorty, nechal čistě na něm. Poche se po jmenování Hamáčka stal v Černínském paláci politickým tajemníkem. Babiš začátkem září řekl, že Poche působí na ministerstvu zahraničí negativně a šéfem resortu se nestane. ČSSD dosud na Pocheho nominaci trvala s tím, že Babiš má dodržovat koaliční smlouvu a nominovat kandidáta, kterého vybere ČSSD.