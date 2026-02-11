Nový bojový sport proti sobě staví roboty v roli MMA zápasníků
11. 2. 2026 – 11:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
V čínském Šen-čenu odstartovala první komerční liga soubojů humanoidních robotů na světě. Stroje vysoké jako dospělý člověk se utkají v tvrdých zápasech, které mají otestovat jejich sílu, stabilitu i umělou inteligenci – a zároveň urychlit vývoj celé nové generace robotů.
V ringu nestojí boxeři ani zápasníci MMA, ale humanoidní stroje z hliníku a uhlíkových vláken. Čína v Šen-čenu odstartovala první komerční ligu volných soubojů humanoidních robotů na světě s názvem Ultimate Robot Knock-out Legend a ukazuje, že robotika už dávno není jen o montážních linkách a laboratorních ukázkách chůze. Tady jde o rychlost, sílu, stabilitu i schopnost přežít tvrdý pád. A také o milionové odměny a globální ambice.
Za projektem stojí společnost ENGINEAI Robotics Technology Co., Ltd., která soutěž koncipovala jako celoroční sezonu probíhající od února do prosince. Do hlavního turnaje postoupí po registraci a výběru šestnáct týmů z univerzit, firem i výzkumných institucí z celého světa. Vítěz získá zlatý mistrovský pás v hodnotě 10 milionů jüanů, tedy zhruba 1,4 milionu dolarů. Už samotná výše odměny naznačuje, že nejde jen o technologickou exhibici, ale o seriózní pokus vytvořit nový segment trhu.
Standardní soutěžní platformou je humanoid T800. Měří přibližně 173 centimetrů, váží 75 kilogramů a na první pohled působí jako atlet v robotickém brnění. Dokáže provádět kopy, otočky ve vzduchu i rychlé změny směru. Je vybaven multimodálním senzorickým systémem kombinujícím LiDAR, stereokamery a pokročilé zpracování dat v reálném čase. Kloubové motory s točivým momentem až 450 Nm mu umožňují explozivní pohyby, zatímco konstrukce z leteckého hliníku a aktivní chlazení kloubů zajišťují odolnost při vysoké zátěži. V ringu se sledují metriky jako řízení pohybu, dynamická rovnováha či odolnost vůči nárazům. Testují se převodovky, šroubové mechanismy i jemná mechanika robotických rukou. Každý zápas je tak současně tvrdou laboratorní zkouškou.
Robotický boj jako extrémní test technologie
Zakladatel a generální ředitel ENGINEAI Robotics Technology Co., Ltd. Zhao Tongyang patří mezi podnikatele, kteří vsadili na humanoidní robotiku už před lety. Po zkušenostech s vývojem robotů a spolupráci s automobilkou XPeng Motors založil vlastní firmu a vybudoval tým, který na sebe výrazně upozornil virálním videem humanoida SE01 s mimořádně přirozenou chůzí. Liga soubojů je podle něj dalším krokem, jak posunout technologii z laboratorních podmínek do extrémní reality.
Soutěž nabídne jak dálkově řízený režim, tak plně autonomní mód. Právě autonomní souboje mají být podle Zhao budoucností, protože v boji rozhodují milisekundy. Robot musí vyhodnotit situaci, zareagovat, zaútočit nebo ustoupit bez lidského zásahu. Takové prostředí představuje maximální zátěž pro algoritmy řízení, stabilizaci i konstrukci. Zkušenosti z praxe naznačují, že nasazení v reálných podmínkách může zkrátit vývojové cykly o více než 30 procent a urychlit ověřování laboratorních simulací.
Analytici upozorňují, že podobné soutěže zvyšují povědomí veřejnosti o humanoidních robotech a pomáhají rozšiřovat jejich možné využití. Robotický boj má silný marketingový i virální potenciál a dokáže oslovit mladou generaci mnohem účinněji než klasické technologické prezentace. Zároveň však existuje riziko, že přílišné zaměření na extrémní výkon odvede pozornost od praktických aplikací v průmyslu či službách, kde je důležitější stabilita, spolehlivost a dlouhodobý provoz.
Ambice přesahující ring
ENGINEAI nechce zůstat jen u samotné soutěže. Plánuje vytvářet zábavní formáty s odborným komentářem, budovat značku humanoidního šampiona a proměnit robotické souboje v novou kategorii mezinárodního sportu. Firma také hodlá otevřít část zdrojového kódu a nabídnout standardizovanou soutěžní platformu, aby přilákala špičkové týmy zaměřené na vývoj algoritmů. Intenzivní tréninkové scénáře mají generovat obrovské objemy dat, které urychlí další rozvoj vtělené umělé inteligence.
Soutěž je zároveň součástí širší průmyslové strategie. Společnost buduje nové výrobní kapacity v několika čínských městech a plánuje výrazně navýšit produkci. Spoluzakladatel Ren Guowen uvedl, že cílem je dosáhnout v příštích letech výroby tisíců až desítek tisíc jednotek ročně při rostoucí míře automatizace. Podle dat International Data Corporation dosáhly globální dodávky humanoidních robotů v roce 2025 téměř 18 000 kusů a meziročně vzrostly o více než 500 procent. Trh tak rychle roste a výrobci soupeří nejen technologicky, ale i výrobní kapacitou.
Liga Ultimate Robot Knock-out Legend tak není jen atraktivní podívanou. Je to experiment, marketingový nástroj i tvrdá technologická zkouška v jednom. Pokud se podaří propojit show, data a průmyslovou výrobu, může se z robotických soubojů stát víc než jen kuriozita. Mohou se stát urychlovačem vývoje strojů, které jednou nebudou bojovat v ringu, ale pracovat v továrnách, pomáhat v nemocnicích nebo zvládat nebezpečné úkoly tam, kam člověk nemůže.