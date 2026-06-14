Novela o střetu zájmů dle Schillerové nevznikla kvůli Babišovi, opozice oponuje
14. 6. 2026 – 15:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Novela o střetu zájmů, kterou tento týden předložili poslanci koalice, nevznikla podle místopředsedkyně ANO a ministryně financí Aleny Schillerové kvůli premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi.
Uvedla to v dnešní Nedělní debatě České televize s tím, že se Babiš zbavil holdingu Agrofert, když jej převedl do svěřenského fondu RSVP Trust. Podle opozice má ale novela přinejmenším ochránit Agrofert před vracením miliardových dotací z let 2017 až 2021, které byly podle soudů vyplaceny neoprávněně.
Novela má podle Schillerové pouze dostat český zákon do souladu s právními úpravami v jiných zemích EU. "Skupina poslanců se to prostě rozhodla narovnat. Andreje Babiše se to už dneska netýká," prohlásila.
Bývalý předseda ODS a expremiér Petr Fiala namítl, že novela se týká Babiše už kvůli tomu, že Evropská komise nepovažuje za vyjasněné, zda přes převedení holdingu není nadále ve střetu zájmů. Jinak by podle něj nežádala Česko o pozastavení výplaty současných dotací, dokud nebude jisté, že je EU neodmítne proplácet.
Předseda STAN a bývalý vicepremiér Vít Rakušan poukázal na to, že novela má i zpětně zkrátit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu lhůtu pro vymáhání neoprávněně vyplacených dotací z deseti let na čtyři roky. To je přímo namířené na dotace ve výši sedmi miliard korun pro Agrofert z let 2017 až 2021, kdy Babiš vedl svou předchozí vládu, míní Rakušan.
Bez odpovědi zůstal Rakušanův dotaz, proč změnu předložili právě nyní poslanci ANO, SPD a Motoristů a proč jí nepředcházelo standardní připomínkové řízení jako vládnímu návrhu. Schillerová k tomu uvedla pouze to, že poslanci novelu připravovali dlouho a že projednávání a schvalování poslaneckých předloh je zhruba o dva měsíce kratší než vládních.
Novela, která je namířena i na regionální a místní politiky, má podle kritiků zmírnit zákaz přijímat dotace firmám propojeným se členy vlády. Babišovy firmy by podle ní nově nesměly žádat pouze o dotace, o kterých by rozhodoval úřad vlády. Firma člena vlády by totiž nesměla dostat nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele daný člen vlády stojí. Obdobně by to platilo u veřejných zakázek. Opozice se chce v případě prosazení novely obrátit na Ústavní soud s žádostí o zrušení normy.