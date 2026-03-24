Nové dno? Ornella předala právníkovi neslušné video vlastní matky. Ta má jasno: "Budu se soudit!"
24. 3. 2026 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Nemá chvíli klidu. Sotva trochu utichl halas okolo rozchodu s Agátou a stěhování do nového domu, už je zase na nože se svou matkou.
Těžko říct, co si vlastně myslet o prohlášení, při němž se Ornella Koktová nedávno dušovala, že teď potřebuje především klid a odpočinek a že nechce vůbec nic řešit.
Sotva tato slova opustila její ústa, už se totiž zase pustila do dalšího dramatu. I když tentokrát nejspíš nevzniklo přímo u ní.
S Ornellou, která se o víkendu přestěhovala do svého nového domu za víc než 20 milionů, se totiž podle všeho spojila její sestra Charlotte s tím, že našla peprné video jejich matky, Moniky Binias.
Také vás okamžitě napadlo, že úplně první věc, co by člověk udělal s něčím podobným, je ho zahodil, spálil, zničil a horem dolem se snažil zapomenout, že vůbec něco takového kdy existovalo?
Inu, ne tak Ornella.
„Stěžovala jsem si své sestře Charlotte, že naše matka pořád útočí na naši rodinu. Charlotte mi řekla, že má možná něco, co by mi pomohlo ji zastavit. Našla flashku, kde je mámino porno. Neměla jsem odvahu se na to podívat, ale část je prý natočená v obýváku, část v ložnici a část v Charlottině pokojíčku,“ popisovala Koktová ve svém projektu Ornella Life podle eXtra.cz.
Nahrávku prý předala svému právníkovi. Proč? Těžko říct.
Natáčení neslušných videí, pokud s ním všichni aktéři souhlasí, je konec konců zcela legální.
Tak či tak, Monika Binias na situaci reagovala s tím, že nahrávka skutečně existuje, ale nejedná se o žádnou velkou divočinu: „Je to jen deset sekund or*lního s*xu s mým tehdejším manželem, Ornella dělá z komára velblouda. A rozhodně není pravda, že bych kdykoliv něco natáčela v Charlottině pokoji. Pětadevadesát procent toho, co Ornella vykládá je lež a humus,“ prohlásila pro Blesk.
„Pokud to Ornella zveřejní nebo dá právníkovi, budu se soudit a určitě vyhraji. A bude to o velké peníze, klidně půjdu do sporu. Ornella to stejně dělá jen proto, že má doma starého Koktu a mně závidí mladého kluka,“ dodala uštěpačně.