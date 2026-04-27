Nová role otevřela staré rány. Dcera Kodetové a Šporcla čelila kruté šikaně: "Nelíbilo se jim, že jsem byla jiná"
27. 4. 2026 – 11:30 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná dcera se rozpovídala o dětství a přiznala, že se nejednalo o nijak šťastné období.
Sophia Šporclová, dcera slavných rodičů Barbory Kodetové a Pavla Šporcla, už jasně dokázala, že se nemusí spoléhat na slovutné jméno a že si dokáže jít vlastní cestou. Třeba když s nebývalou grácií a příkladným odhodláním ztvárnila role ve filmech jako Máma či Lajf.
Sophia už od pohledu působí neotřelou, svěží energií, která člověka nutí se zastavit a podívat znovu. Vystupuje z davu, podmaňuje si svou svěží jinakostí.
Jenže jinakost, která je dnes jednou z jejích hlavních předností, bývala kletbou. Jak víme, děti umí být mimořádně kruté a když někdo vystupuje z řady, dají mu to, jak se říká, příšerně sežrat. Sophia kvůli tomu musela vyhledat odbornou pomoc už ve velmi raném věku.
Když pak ve zmiňovaném snímku Lajf hrála traumatizovanou Pepé, kterou nepřijímají vrstevníci a nakonec ani ona sama sebe, přiznává, že to v ní rozdmýchalo vzpomínky, které by nejradši neměla:
Celé moje dětství jsem byla šikanovaná ve škole, takže tu moji roli beru jako moje mladší já. Možná i proto k ní mám tak blízký vztah, protože opravdu jsem brala inspiraci hodně ze sebe,“ prozradila Sophia pro eXtra.cz.
Šikana byla všudypřítomná: „Lidem se to nelíbilo. Nelíbilo se jim, že jsem byla jiná,“ uvedla.
„Vyhledala jsem pomoc psychologa. Měla jsem doma dobré zázemí, ale spoustu lidí tohle nemá. Takže já jsem měla opravdu obrovské štěstí, že jsem se narodila do takové rodiny, jaké jsem se narodila, kde máme otevřenou komunikaci úplně o všem a můžeme za rodiči přijít s čímkoliv,“ vzpomínala.
Když poprvé mířila za odborníkem, bylo jí pouhopouhých šest let.
Návrat do temné minulosti kvůli roli proto nebyl jen tak: „To musím říct, že to bylo jako šílený se do toho takhle vrátit. Opravdu, jak říkám, já jsem člověk, který právě se do toho položí až moc. A bylo to stejný i na Lajfu,“ potvrdila.