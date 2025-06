Nová reality show už je za rohem: Farma Česko ukázala sestavu soutěžících. Kdo se porve o milion?

17. 6. 2025 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke

Do premiéry zajímavé reality show zbývá už jen pár dní, nastal čas odtajnit účastníky!

Po hledání lásky, přežívání v džungli a snaze smečky chtivých dam uhnat žádoucího mládence tu máme nový formát reality show: Tentokrát se bude kydat hnůj a dojit krávy.

Zajímavá premisa samozřejmě není na světové scéně úplným originálem, ale v Česku jsme ještě nic podobného neměli. A nápad upřímně nezní zle – Jak si moderní influenceři, osobnosti, ale i běžní lidé poradí s návratem o sto let zpět a na venkov bez výsad, které dnes považujeme za automatické?

Dokáží nakonec obnovit rozpadlou farmu a obdělat zem? Uvidíme již od 23. června, kdy má premiéru první díl na Oneplay.

A nyní už také známe kompletní sestavu dvanácti soutěžících, kteří se chystají na agrární dobrodružství.

Kydat hnůj se vydá třeba sexy zrzka Maria Pavlova, kterou znáte už z Bachelora, kde mimochodem skončila druhá. Dál influencerka Andrea Havelková, survivorka Veve (Veronika Přikrylová), moderátor TV Nova Vojtěch Tichava nebo třeba zápasník MMA a Youtuber Luktuma.

Známější tváře pak doplní ambiciózní nováčci: Fotbalista z města Javier, mistr slev Luboš, řidička Zuzana, autentická Kateřina, reportér Michal, mechanička Sandra či sportovec Andrej. Na videa představující jednotlivé soutěžící se můžete podívat na stránkách TV Nova.

„Při výběru první dvanáctky jsme hledali nejen zajímavé osobnosti, ale především výbušné kombinace. Na farmě nejde jen o to, kdo zvládne práci se zvířaty, ale také o to, kdo obstojí pod tlakem, bez pohodlí, v tvrdém kolektivu. Máme známé tváře i úplné nováčky, fyzicky zdatné i ty, kteří budou muset překvapit sami sebe. Každý z nich přišel na Farmu s jiným cílem - někdo pro cenu, někdo pro lásku, někdo pro uznání. Všichni si však budou muset projít stejným peklem. A to je teprve začátek,“ okomentoval sestavu Samo Jaško pro eXtra.cz.