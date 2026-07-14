Nová řada Ulice: Velké návraty a strhující změny. Fanoušci jásají, zpátky přivítáme i milovaného profesora
14. 7. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Magda Procházková dává sbohem školní tabuli a bere si dlouhou pauzu od učení. Její místo ve sborovně nečekaně obsadí legendární profesor Mojmír Kalina, jehož návrat překvapil i samotného herce Pavla Nového.
Když se v seriálu objeví nová postava, je to vždycky událost. Když se ale vrací někdo, koho diváci znají jako své boty, bývá z toho senzace. Letošní podzim slibuje pořádnou dávku intrik, vztahových propletenců i nečekaných profesních zvratů. Tím největším překvapením ale bude dění na chodbách gymnázia, jak potvrzuje i TV Nova.
Magda dává sbohem tabuli. Zmizí i ze seriálu?
Výrazná, pro někoho možná až šokující změna čeká Magdu Procházkovou. Pokud jste si zvykli vídat ji s křídou v ruce, jak s úsměvem, ale i s občasnými slzami v očích řeší trable svých studentů, musíte si zvyknout na novou realitu. Magda učitelské řemeslo pověsila na hřebík.
Vyhoření a psychická zátěž si vybraly svou daň. Práce, kterou dřív milovala, se stala těžkým břemenem a do kabinetu už chodila s nechutí. Magda si proto dává minimálně roční pauzu a vrhá se do naprosto odlišného světa – do firemního účetnictví po boku Petra a Filipa.
Znamená to ale konec oblíbené herečky Veroniky Mackové v seriálu? Fanoušci mohou zůstat v klidu. Její postava z Ulice nemizí, jen odstartuje zbrusu novou životní etapu, která pravděpodobně nezůstane bez komplikací.
Ředitel Otík v koncích. Kdo vezme matematiku?
Magdin odchod ale způsobil na gymnáziu doslova personální zemětřesení. Kdo pár týdnů před začátkem školního roku převezme výuku matematiky a zeměpisu? Ředitel Otík stojí před obrovským problémem. V zoufalé situaci nakonec sáhne po řešení, které studentům nedá spát.
Do uvolněného kabinetu se vrací obávaný profesor Mojmír Kalina. Zásadový, nesmlouvavý a přísný pedagog, jehož jméno kdysi nahánělo hrůzu celým ročníkům. K návratu do známého prostředí, kde byl nezpochybnitelnou autoritou, ho paradoxně „nakopne“ právě náhodné setkání s Magdou.
Manželka ho hnala do důchodu, on ale vytáhl starou hůl
Samotný představitel profesora Kaliny, populární herec Pavel Nový, byl nabídkou na návrat zaskočený. Vůbec prý nepočítal s tím, že by si na jeho postavu scenáristé ještě vzpomněli. S úsměvem se svěřil, že zatímco on byl mimo obraz, jeho manželka patří k věrným divačkám a hned mu musela udělat rychlokurz toho, co se v Ulici za ta léta událo.
Ačkoliv si jeho žena myslela, že by si už měl užívat zaslouženého důchodu, herec neodolal. Pro fanoušky má navíc dobrou zprávu – Kalina se nezměnil. Je to pořád ten stejný pedant.
„Oblékl jsem původní sako, do ruky vzal starou hůl a byl jsem to zase já,“ svěřil se herec, který musel měnit jen boty. Přiznal sice, že učení dlouhých dialogů už je s přibývajícím věkem trochu boj, ale bere to jako skvělý trénink paměti.
Srážka staré školy s dnešními teenagery
Jestli něco v nadcházejících epizodách zaručeně zvedne diváky ze židlí, bude to generační střet. Mojmír Kalina se sice vrací s osvědčenými metodami, jenže dnešní mládež funguje úplně jinak než studenti před deseti lety.
Tvrdá ruka, diktátorský přístup a nekompromisní požadavky nepochybně narazí na svobodomyslnou generaci zvyklou diskutovat.
Jak si drsný profesor poradí s provokacemi dnešních teenagerů? A nepřivedou ho jeho starosvětské způsoby výuky nakonec do mnohem větších potíží, než sám čekal? O napětí i humor tak rozhodně nebude nouze.