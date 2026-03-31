Nová pravidla aerolinky šokují cestující, argumentuje bezpečností, ale jde možná o vydírání
31. 3. 2026 – 8:47 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nová pravidla letecké společnosti Southwest Airlines vyvolala vlnu pobouření. Cestující si stěžují na ponižující zacházení, nejasná kritéria i vysoké doplatky za další sedadla. To, co mělo zajistit pohodlí, se podle mnohých změnilo v kontroverzní problém, který může některé lidi od létání úplně odradit.
Letecké cestování bylo ještě donedávna symbolem svobody, pohodlí a dostupnosti. Dnes se ale pro některé pasažéry mění v nepříjemný zážitek plný stresu, ponížení a nečekaných výdajů. Nová pravidla americké aerolinky Southwest Airlines totiž rozvířila pořádnou bouři – a lidé si neberou servítky.
Z toho, co bývalo považováno za jednu z nejvstřícnějších politik vůči cestujícím s větší postavou, se podle kritiků stává tvrdý byznys model, který nutí lidi sahat hlouběji do kapsy. A někdy i za cenu veřejného zostuzení přímo na letišti.
Pasažéři pod tlakem: zaplať, nebo nepoletíš
Nová pravidla zavedená v roce 2026 přinášejí zásadní změnu. Pokud podle zaměstnanců aerolinky cestující zabírá více prostoru, než dovoluje jedno sedadlo, musí si připlatit za další. Problém je, že neexistují žádná jasná pravidla, kdo přesně do této kategorie spadá. V praxi tak často rozhoduje pohled pracovníka u přepážky nebo u odletové brány. A právě to vyvolává největší vlnu nevole.
Na sociálních sítích se množí příběhy lidí, kteří byli vybráni z davu, označeni za problém a nuceni zaplatit stovky dolarů navíc. Někteří tvrdí, že se do sedadla bez problémů vešli, jiní seděli vedle blízkých, kterým jejich přítomnost nijak nevadila. Přesto museli řešit nepříjemnou situaci přímo před ostatními cestujícími.
Objevují se i případy, kdy lidé zaplatili levnou letenku měsíce dopředu, ale na letišti po nich chtěli násobně vyšší částku za druhé sedadlo. Pokud odmítli, nebyli vpuštěni na palubu nebo jim hrozilo vyvedení z letadla. To vše vytváří atmosféru strachu. Někteří cestující přiznávají, že se teď bojí vůbec létat, jiní zvažují, že s touto aerolinkou skončí úplně.
Diskriminace, nebo bezpečnost? Odpověď rozděluje veřejnost
Aerolinka hájí svou politiku tím, že jde o bezpečnost a komfort všech cestujících. Kritici ale tvrdí, že bez jasných pravidel jde spíš o subjektivní rozhodování, které může snadno sklouznout k diskriminaci. Zaznívají otázky, proč se podobná pravidla netýkají například velmi vysokých lidí s dlouhýma nohama nebo těch, kteří zabírají prostor jiným způsobem. Podle mnohých tak politika dopadá jen na určitou skupinu cestujících.
Dalším problémem je způsob, jakým jsou pravidla uplatňována. Někteří pasažéři popisují chování zaměstnanců jako necitlivé, ponižující a neprofesionální. Místo diskrétního řešení situace dochází k veřejným konfrontacím, které mohou mít dopad i na psychiku dotyčných. Odborníci i samotní cestující přitom zdůrazňují, že by řešení existovalo. Jasně stanovená pravidla, transparentní kritéria a lepší školení personálu by mohly výrazně snížit napětí i počet konfliktů.
Závěr celé kauzy zatím zůstává otevřený. Jedno je ale jisté – tlak veřejnosti sílí a reputace aerolinky dostává zabrat. Pokud Southwest nezmění přístup, může se stát, že místo loajálních zákazníků jí zůstanou jen prázdná sedadla.