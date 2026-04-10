Nová postava v Ulici! Mluvilo se o ní celé věky, teď ji konečně uvidíme
10. 4. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Do populárního nekonečného seriálu se chystá nová posila a fanoušci jsou nadšení.
Milovaný seriál Ulice si zakládá na tom, že vypráví příběhy jako ze života, a to znamená, že jeho scenáristé budou nejspíš opravdu ti poslední, kdo by se bál složitých témat či inkluze. A to neznamená jen rozebírat sebevraždy a podobně, ale třeba také připustit, že lidé s genetickou poruchou mohou najít lásku úplně stejně jako všichni ostatní.
V Království hraček si rozhodně nejde splést mladého Vaška, který trpí Downovým syndromem. A do seriálu brzy přibude i jeho drahá polovička: Vašek o své přítelkyni často nadšeně mluví, ale doposud jsme se mohli jen domýšlet, o koho doopravdy jde. Hádání je ale konec, protože Ella se už chystá na obrazovky. Utekla totiž za Vaškem.
Vaškovu přítelkyni, která také trpí Downovým syndromem, ztvární Hana Bartoňová. A pozor, určitě budeme mít tu čest být svědkem nestrojené romantiky, protože Antonín Měkota (Vašek) a Bartoňová (Ella) tvoří pár i ve skutečnosti. Lásku tedy vůbec nemusí předstírat.
Podle Kinoboxu oba připouští, že se společného natáčení nemohli dočkat a jsou velmi zvědaví, jaké další příběhy si pro ně scenáristé Ulice přichystají.
Podle všeho se však není potřeba mentálně zocelovat v očekávání nějakých jobovek či temných zvratů: „Naše láska bude rozkvétat jako kvítí na louce,“ culil se Měkota v reportáži TV Nova. A proč by ne. Někdy je potřeba prostě jen trochu radosti a hned se lépe cítí i diváci doma na pohovkách.