Nová láska potvrzena: Rozvedený hokejový kapitán našel štěstí s hvězdou seriálů. Dělí je 18 let
20. 4. 2026 – 6:08 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný hokejista našel novou lásku a věkový rozdíl, zdá se, nestojí ničemu v cestě.
Slavný 40letý hokejový kapitán Roman Červenka má osobní život v poslední době jak na sinusoidě. Před rokem se rozváděl a určitě mu v tu chvíli nepřišlo na mysl, že by vzápětí mohl hned najít zase novou lásku.
A přeci se stalo: Padl si do oka s 22letou hvězdou seriálu ZOO, Michaelou Pecháčkovou.
Podle informací Blesku se nejedná o nic úplně zbrusu nového a pár v sobě našel zalíbení už před nějakým časem, jen se jim dařilo vztah úspěšně tajit.
Nyní už je ale tutlání konec, protože dvojici zachytili paparazzi fotografové při romantické večeři a tím zatnuli všem tajnostem tipec. Novou lásku pak po chvíli rozmýšlení potvrdila pro Super.cz sama Michaela:
„Můžu potvrdit, že hlad jsme skutečně měli,“ začala ve vtipné narážce na svá dřívější prohlášení, že láska u ní opravdu prochází žaludkem.
„Asi vás zajímá, jestli jsme s Romanem spolu. Tak ano,“ dodala otevřeně.
Tak ať to vydrží.