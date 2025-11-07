Nová láska! Dcera Jany Bernáškové září štěstím: "Je to hokejista"
7. 11. 2025 – 11:00 | Magazín | Jiří Rilke
Velmi nedávno si ještě pochvalovala, jak je fajn nikoho nemít. Jenže člověk míní...
Justýna Drábková, půvabná dcera slavné Jany Bernáškové se ještě nedávno opájela vlastní samostatností a nemohla si vynachválit, kolik času má sama pro sebe, když jí život nekomplikuje žádný vztah.
„Jsem spokojená, vlastně ani nevím, jak bych to všechno stíhala. Je skvělé, že má člověk čas sám pro sebe a promyslet si, co přesně chce, poznávat se, a může být více s přáteli,“ hlásila pro eXtra.cz.
Odhodlání se poznávat ale vydrželo podle všeho asi tak tři minuty, protože výše zmíněné Justýna tvrdila před necelým měsícem. A nyní předvedla nového přítele, se kterým je... zhruba měsíc.
S mladým fešákem si vyrazila na premiéru filmu Milion a oběma to moc slušelo. A z toho, jak se na sebe usmívali a zářili na všechny strany, bylo jasné, že se jedná o novou a pořádně žhavou lásku.
„Už jsem trochu randila, ale snažím se udržet soukromí tak dlouho, dokud to jde. Ale došlo to až sem. Je to krásné. Oficiálně jsme spolu necelý měsíc, ale známe se o trochu déle. Jsou to ty zamilované začátky a doufám, že to vydrží celý život,“ potvrdila Justýna pro magazín Super.
Sbalil ji hokejový obránce Martin Klička: „Je hokejista. Hrál v Americe a teď půjde do nového týmu, ale to ještě není oficiální,“ svěřila se Justýna.
„Dali jsme se dohromady díky společným známým, když jsem šla tam, kde jsem vůbec neměla být. A pak jsme se ještě párkrát potkali po koncertě. Martin měl odjet do Ameriky, ale nakonec nejel, takže nám osud přál,“ vyprávěla.
Hokejový čahoun měří skoro dva metry, vedle Justýny proto působí vrásky fotografům, kteří se je snaží dostat nějak smysluplně do jednoho snímku. Postava nicméně není to jediné, co Justýně imponuje: „Všechno. Jak je vtipnej, jak je krásnej a jak je hodnej,“ vypočítala přednosti.
Tak ať to vydrží.