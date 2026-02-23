Nostradamus varuje: Tohle nás prý čeká v roce 2026
23. 2. 2026 – 15:06 | Zpravodajství | Alex Vávra
Staré verše, nové obavy. Nostradamus ve svých tajemných čtyřverších naznačuje, že rok 2026 může přinést válku, krev i šokující pád významné osobnosti. Jsou to jen vágní symboly, nebo se svět opravdu řítí do další dramatické kapitoly?
Stačí pár veršů starých téměř pět století – a internet hoří. Jméno Nostradamus se znovu vrací do titulků a s ním i děsivá otázka: čeká nás rok 2026 zalitý krví? Francouzský lékař, astrolog a záhadolog Michel de Nostredame vydal v roce 1555 sbírku Les Prophéties, která obsahuje 942 tajemných čtyřverší. A právě v nich mnozí i dnes hledají odpovědi na budoucnost.
Jeho texty jsou mlhavé, plné symbolů a dvojsmyslů. Psal ve středofrancouzštině, přimíchal latinu a výsledek zabalil do poezie, která připomíná hádanku. To je přesně důvod, proč ho jedni považují za génia, druzí za šikovného mystifikátora. Přesto se k jeho slovům svět stále vrací – obzvlášť když současné dění připomíná sud se střelným prachem.
Sedm měsíců války a muž sražený bleskem
Jedno z nejcitovanějších čtyřverší mluví o sedmiměsíční velké válce, při níž budou lidé umírat skrze zlo. Těžko si nevzpomenout na pokračující konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, který se vleče už několik let a jeho konec je v nedohlednu. Nostradamus sice nejmenuje konkrétní země, ale příznivci jeho proroctví tvrdí, že právě takto může vypadat další dramatická fáze bojů. Sedm měsíců intenzivní eskalace? Nová ofenziva? Diplomatický kolaps? V napjaté geopolitické atmosféře to nezní jako sci-fi.
Další verš mluví o tom, že velký muž bude za dne sražen bleskem. Tady začíná pravý bulvární ohňostroj. Kdo je onen velký muž? Král? Prezident? Globální celebrita? Doslovný zásah bleskem je extrémně vzácný, ale metaforický úder může znamenat náhlý pád, atentát, zdravotní kolaps nebo zdrcující skandál. Představa, že by svět v roce 2026 sledoval šokující moment během přímého přenosu, je děsivě přitažlivá. Stačí jediný dramatický okamžik – a Nostradamus bude znovu citován na titulních stranách.
Spekulace jdou ještě dál. Pokud si s číslem 2026 pohrajeme numerologicky, dostaneme desítku. A v jiném verši se objevuje obraz rakve v železné klenbě a královských potomků. Fanoušci konspiračních teorií už mluví o otřesech v monarchiích nebo o pádu mocných dynastií. Stačí jeden skandál nebo náhlá smrt – a legenda o prorokovi opět ožije.
Švýcarsko v krvi a roj, který budí strach
Mrazivě působí i pasáž o Ticině, které se má rozlít krví. Ticino, malebný italsky mluvící kanton ve Švýcarsku, je symbolem klidu, jezer a horské pohody. Právě proto zní představa krvavé pohromy tak šokujícím dojmem. Krev může znamenat teroristický útok, masovou nehodu, epidemii nebo jinou tragédii s velkými ztrátami na životech. Švýcarsko si dlouhodobě drží image neutrality a bezpečí – co by muselo nastat, aby se tato pověst rozpadla?
A pak je tu velký roj včel, který má povstat při nočním přepadu. Doslovně to zní téměř absurdně. Obří roj hmyzu jako hrozba pro svět? Mnohem pravděpodobnější je symbolický výklad. Včely mohou představovat drony, technologické útoky, koordinované dezinformační kampaně nebo radikalizované davy. V éře umělé inteligence a moderních válek získává obraz roje nový, znepokojivý význam. Roj jako síla, která útočí náhle, organizovaně a bez varování.
Skeptici samozřejmě připomínají, že Nostradamus psal natolik obecně, že jeho verše lze přizpůsobit téměř jakékoli události. Války, epidemie, politické krize i přírodní katastrofy jsou součástí dějin v každém století. Když se něco stane, vždy se najde čtyřverší, které tomu bude vzdáleně podobné.
A přesto má tohle všechno zvláštní přitažlivost. Možná proto, že v nejisté době hledáme vzorce. Možná proto, že představa dávno mrtvého proroka, který nahlédl do naší budoucnosti, je děsivě romantická. Rok 2026 se teprve rozbíhá. Bude to jen další rok plný běžných krizí, nebo období, které si svět zapamatuje jako temnou kapitolu?
Jedno je jisté. Pokud se obloha zableskne nad hlavami mocných a titulky zaplaví zprávy o válce či krvi, jméno Nostradamus bude znovu znít hlasitěji než kdy dřív.