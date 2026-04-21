Nosila je pořád dokola a nikdy neudělala chybu: 6 kousků Carolyn Bessette-Kennedy, které jsou zpět a sluší každé ženě
21. 4. 2026 – 10:51 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Minimalismus, který nepůsobí nudně, ale naopak neuvěřitelně přitažlivě. Styl Carolyn Bessette-Kennedy se vrací ve velkém a není to náhoda. Po letech maximalismu přichází tichý luxus, který stojí na kvalitě, střihu a sebevědomí.
Sociální sítě i módní přehlídky zaplavily looky inspirované 90. lety a jedno je jisté: tyhle kousky unosíte každý den.
Rolák jako základ, který drží celý outfit pohromadě
Na první pohled obyčejný kousek. Ve skutečnosti jeden z nejchytřejších prvků šatníku. Jemný rolák v odstínech krémové, béžové nebo černé funguje jako neutrální plátno, na kterém vynikne zbytek outfitu.
Na jaře sáhněte po lehčích materiálech, které dýchají. Skvěle funguje kombinace s rovnými džínami a páskem s jednoduchou sponou. Pokud chcete outfit posunout, přehoďte přes ramena trenčkot nebo strukturované sako.
Efekt je okamžitý, upravený, ale nenucený.
Bílá košile, která mění pravidla hry
Existují kousky, které nikdy nezklamou. Bílá košile je jedním z nich. Jenže rozdíl je v detailech.
Zapomeňte na přehnaně upnuté střihy. Klíčem je lehká uvolněnost. Rozepnutý límec, jemně ohrnuté rukávy, látka, která se přirozeně pohybuje s tělem.
K džínám ji nechte volně splývat. K elegantním kalhotám ji zastrčte jen zčásti. Tenhle malý trik vytváří přesně ten efekt „nedbalé dokonalosti“, který působí nejpřitažlivěji.
Sluneční brýle jako podpis osobnosti
Nejsou jen ochranou před sluncem. Jsou výrazem stylu.
Minimalistické obroučky, jemné kovové detaily a zaoblené tvary odkazují na estetiku 90. let, která se vrací v plné síle. Výhodou je jejich univerzálnost – nepřebijí outfit, ale podtrhnou ho.
Pokud hledáte jeden doplněk, který zvládne změnit celý look během vteřiny, jsou to právě ony.
Midi sukně jako definice ženskosti bez námahy
Midi délka má jednu zásadní výhodu. Funguje vždy.
V kombinaci s jednoduchým topem působí ležérně. S košilí nebo sakem okamžitě elegantně. Na jaře ji doplňte balerínkami nebo jemnými sandály, v chladnějších dnech klidně i kotníkovými botami.
Důležitý je střih. Měl by kopírovat postavu, ale neomezovat. Právě pohyb látky vytváří ten efekt, který si lidé zapamatují.
Vlasové doplňky, které vrací stylu jemnost
Žádné složité účesy. Právě naopak.
Volně stažené vlasy, nízký culík nebo nenucený drdol působí přirozeně a upraveně zároveň. A pak přichází detail, který všechno změní – čelenka nebo hedvábný šátek.
Tento drobný prvek dodává outfitu charakter. Retro nádech, který nepůsobí zastarale, ale naopak promyšleně.
Tříčtvrteční rukávy jako nenápadný trik stylistů
Možná jste si toho nikdy nevšimla, ale odhalené zápěstí má zvláštní efekt. Opticky zeštíhluje siluetu a působí jemněji než dlouhý rukáv.
Právě proto se tříčtvrteční rukávy vracejí. Nejsou nápadné, ale fungují. A to je přesně princip celého stylu.
Proč tenhle styl funguje právě teď
Módní svět se po letech výrazných trendů vrací k podstatě. Kvalita, střih, materiál. Místo log a křiklavých prvků nastupuje ticho, které má sílu.
Styl Carolyn Bessette-Kennedy není o tom mít plnou skříň. Je o tom mít správné kousky.
A jakmile je jednou najdete, zjistíte, že je chcete nosit každý den.