Dnes je úterý 21. dubna 2026., Svátek má Alexandra
Počasí dnes 11°C Polojasno

Nosila je pořád dokola a nikdy neudělala chybu: 6 kousků Carolyn Bessette-Kennedy, které jsou zpět a sluší každé ženě

21. 4. 2026 – 10:51 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Sarah Pidgeon zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Minimalismus, který nepůsobí nudně, ale naopak neuvěřitelně přitažlivě. Styl Carolyn Bessette-Kennedy se vrací ve velkém  a není to náhoda. Po letech maximalismu přichází tichý luxus, který stojí na kvalitě, střihu a sebevědomí.

Sociální sítě i módní přehlídky zaplavily looky inspirované 90. lety a jedno je jisté: tyhle kousky unosíte každý den.

Rolák jako základ, který drží celý outfit pohromadě

Na první pohled obyčejný kousek. Ve skutečnosti jeden z nejchytřejších prvků šatníku. Jemný rolák v odstínech krémové, béžové nebo černé funguje jako neutrální plátno, na kterém vynikne zbytek outfitu.

ChatGPT Image 20. 4. 2026 19_01_31
Na jaře sáhněte po lehčích materiálech, které dýchají. Skvěle funguje kombinace s rovnými džínami a páskem s jednoduchou sponou. Pokud chcete outfit posunout, přehoďte přes ramena trenčkot nebo strukturované sako.

Efekt je okamžitý, upravený, ale nenucený.

profimedia-0935991869 John Kennedy Jr, Carolyn Bessette-Kennedy zdroj: Profimedia

Bílá košile, která mění pravidla hry

Existují kousky, které nikdy nezklamou. Bílá košile je jedním z nich. Jenže rozdíl je v detailech.

Zapomeňte na přehnaně upnuté střihy. Klíčem je lehká uvolněnost. Rozepnutý límec, jemně ohrnuté rukávy, látka, která se přirozeně pohybuje s tělem.

K džínám ji nechte volně splývat. K elegantním kalhotám ji zastrčte jen zčásti. Tenhle malý trik vytváří přesně ten efekt „nedbalé dokonalosti“, který působí nejpřitažlivěji.

closeup-portrait-beautiful-smiling-model zdroj: Freepik

Sluneční brýle jako podpis osobnosti

Nejsou jen ochranou před sluncem. Jsou výrazem stylu.

Minimalistické obroučky, jemné kovové detaily a zaoblené tvary odkazují na estetiku 90. let, která se vrací v plné síle. Výhodou je jejich univerzálnost – nepřebijí outfit, ale podtrhnou ho.

Pokud hledáte jeden doplněk, který zvládne změnit celý look během vteřiny, jsou to právě ony.

ChatGPT Image 21. 4. 2026 10_29_07 zdroj: ChatGPT

Midi sukně jako definice ženskosti bez námahy

Midi délka má jednu zásadní výhodu. Funguje vždy.

V kombinaci s jednoduchým topem působí ležérně. S košilí nebo sakem okamžitě elegantně. Na jaře ji doplňte balerínkami nebo jemnými sandály, v chladnějších dnech klidně i kotníkovými botami.

Důležitý je střih. Měl by kopírovat postavu, ale neomezovat. Právě pohyb látky vytváří ten efekt, který si lidé zapamatují.

ChatGPT Image 21. 4. 2026 10_34_31 zdroj: ChatGPT

Vlasové doplňky, které vrací stylu jemnost

Žádné složité účesy. Právě naopak.

Volně stažené vlasy, nízký culík nebo nenucený drdol působí přirozeně a upraveně zároveň. A pak přichází detail, který všechno změní – čelenka nebo hedvábný šátek.

ChatGPT Image 20. 4. 2026 19_01_31
Tento drobný prvek dodává outfitu charakter. Retro nádech, který nepůsobí zastarale, ale naopak promyšleně.

ChatGPT Image 21. 4. 2026 10_38_05 zdroj: ChatGPT

Tříčtvrteční rukávy jako nenápadný trik stylistů

Možná jste si toho nikdy nevšimla, ale odhalené zápěstí má zvláštní efekt. Opticky zeštíhluje siluetu a působí jemněji než dlouhý rukáv.

Právě proto se tříčtvrteční rukávy vracejí. Nejsou nápadné, ale fungují. A to je přesně princip celého stylu.

Snímek obrazovky 2026-04-15 115022
Proč tenhle styl funguje právě teď

Módní svět se po letech výrazných trendů vrací k podstatě. Kvalita, střih, materiál. Místo log a křiklavých prvků nastupuje ticho, které má sílu.

Styl Carolyn Bessette-Kennedy není o tom mít plnou skříň. Je o tom mít správné kousky.

A jakmile je jednou najdete, zjistíte, že je chcete nosit každý den.

Tagy:
móda John Fitzgerald Kennedy tipy a triky lifestyl minimalismus calvin klein
Zdroje:
Vogue, WhoWhatWear, harpersbazaar.cz, preview.ph
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

