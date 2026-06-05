Norská korunní princezna byla zapsána do registru čekatelů na transplantaci plic
5. 6. 2026 – 13:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Norská korunní princezna Mette-Marit, které byla v roce 2018 diagnostikována plicní fibróza, byla po dalším zhoršení zdravotního stavu zapsána do registru čekatelů na transplantaci plic.
Podle agentur to dnes oznámil norský královský palác. Univerzitní nemocnice v Oslu uvedla, že transplantace je nutná co nejdříve.
Dvaapadesátiletá manželka prince Haakona, následníka norského trůnu, trpí nevyléčitelnou plicní fibrózou, což je chronické onemocnění, které způsobuje jizvy v plicích a vede ke sníženému příjmu kyslíku. "V důsledku jejího život ohrožujícího chronického plicního onemocnění a po důkladných zdravotních vyšetřeních byla Její královská Výsost korunní princezna Mette-Marit zařazena na listinu čekatelů na transplantaci plic," uvedl palác.
Univerzitní nemocnice v Oslu už v prosinci uvedla, že se blíží čas, kdy bude muset být transplantace provedena, ale že korunní princezna zatím nebyla zařazena na norský seznam možných příjemců.
Vývoj plicního onemocnění Mette-Marit byl vážný a transplantaci podstoupí "co nejdříve", uvedl nyní Are Holm z Univerzitní nemocnice v Oslu.
Korunní princ Haakon začátkem tohoto týdne zkrátil oficiální návštěvu Japonska a vrátil se domů k manželce, zatímco jejich dcera, princezna Ingrid Alexandra, odletěla zpět do Osla z Austrálie, kde studuje.
Norský premiér Jonas Gahr Störe ocenil korunní princeznu za to, že se otevřeně vyjadřuje ke svému zdravotnímu stavu, a uvedl, že by to mohlo pomoci dalším lidem, kteří trpí podobnými problémy.
Královský palác rovněž uvedl, že korunní princ a princezna odkládají oslavu 25. výročí svatby, která byla plánována na srpen letošního roku.
Mette-Marit bylo 25 let, když se jako svobodná matka v roce 1999 na jednom hudebním festivalu setkala s Haakonem. To byl začátek nepravděpodobného románku, který vzbudil mediální rozruch a nakonec si získal většinu národa, připomíná agentura.
V poslední době však princezna čelila také kritice kvůli tomu, že se přátelila s nyní už zesnulým americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. V březnovém rozhovoru s televizní stanicí NRK řekla, že by si přála, aby ho nikdy nepotkala. Kromě toho se musela vypořádat s tím, že její syn z předchozího vztahu Marius Borg Höiby je souzen kvůli znásilnění a domácímu násilí.