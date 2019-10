Noční můra žen, které 'ulovily' chlapa se vztahovou minulostí

MAGAZÍN - Magazín autor: Jindra Pelikánová

Doby, kdy jediným milostným vztahem v životě člověka bylo manželství, jsou dávno pryč. Dnes je běžné, že si během života projdeme více vztahy, někdy i manželstvími. Ale co když se vám jeho EX neustále plete do života? Jak se s touto, pro vás nepříjemnou, situací poprat?

Také jste se ocitly v podivné trojce – vy, váš přítel a jeho bývalá? Většině žen není příjemné, když vidí bývalou přítelkyni, či manželku současného partnera. Avšak podle psychologů je dobré si uvědomit, že vyšší karty máte v ruce vy. "To s vámi partner je a z nějakého důvodu s bývalou partnerkou není," říká koučka partnerských vztahů Ilona Kmentová. Typy "bejvalek" V zásadě jsou dva. Stíhačky a super kamarádky. Těžko říct, která varianta je menší zlo. Na nervy vám totiž polezou stejně obě. Stíhačky nedají svému bývalému partnerovi nikdy pokoj, neustále mu volají a objevují se "úplně náhodou" na akcích, kam jdete i vy dva – měli přece společné přátele. Super kamarádky jsou pro změnu nad míru chápavé a svému bývalému vždy ochotně poradí, i když o to mnohdy ani nestojí. Vy pak zažíváte pocit, že vyletíte z kůže… A jestliže váš současný partner pro svou "bejvalku" ještě udělá první poslední a slaví s ní a svými dětmi společně i svátky, připadáte si jako páté kolo u vozu. Jak se tedy s takovými situacemi vyrovnat? Na "stíhačky" platí nezájem Jedinou cestou, jak nad "stíhačkou" vyzrát je totální nezájem! "Tady je potřeba být nad věcí a neprojevit této ženě ani kousek zájmu, "radí Ilona Kmentová. Většina stíhaček je emočních, a proto se nenechte vyprovokovat. Kousněte se do jazyku, na akcích ji přehlížejte a zapomeňte na extrémní emoce. Jedině tak můžete z této situace vyjít jako královna. Super kamarádku mu nezakazujte Když se bývalá přítelkyně či manželka přetransformuje do role skvělé kamarádky, vy jako současná partnerka moc možností nemáte. Jak na ni? "Hlavní je partnerovi bývalou nezakazovat. Jinak by se cítil svazovaný a nesvobodný a měl tendenci být více s tou kamarádkou, než se současnou partnerkou," varuje Kmentová. Podle odborníků je nejlepší chovat se stejným způsobem. "Jestliže má partner skvělou kamarádku, vy můžete mít také velmi dobrého kamaráda," vysvětluje odbornice a dodává, že partner začne většinou alespoň trochu žárlit a uvědomí si tak, jak se cítíte vy. Co ale s muži, kteří nežárlí? Tady jediná rada zní. Mluvte o tom! Naučte se komunikovat, v klidu mu vysvětlit, jaký máte problém. Pokud není úplný hlupák a záleží mu na vás, pochopí to a zařídí se podle toho. Bývalá rodina Vánoce, narozeniny, svátky. Všechny tyto události slaví váš partner společně s bývalou a svými dětmi. Co na tom, že "chodí" s vámi. Když potřebuje jeho ex pomoci, ochotně jí vyjde pokaždé vstříc. Dostáváte se do situace, kdy ji začínáte pomalu, ale jistě nesnášet. Tady se nabízí otázka, zdali má váš partner vztah se svou ex vyřešený. "Dost možná se od ní nechce nebo neumí odpoutat," míní psycholožka Dana Vránová. "Absolutní odpoutání samozřejmě není možné ani žádoucí kvůli dětem, ale účastnit se i rodinných oslav, není nutné," upozorňuje. Podle odborníků ale není cesta ze zapeklité situace ven v tom, že vy své pocity nenávisti utlumíte. Naopak. Pokud je cítíte, je potřeba brát je vážně a hledat řešení. Klást si otázku, co přesně vám vadí. Velmi často totiž není problémem samotná bývalá přítelkyně, ale spíš postoj, který k ní muž zaujímá. A v tom případě je důležitá opět partnerská komunikace. Související články Proč se francouzskému polibku říká francouzský?

Jak zavřít dveře za osudovou láskou?

Kdy stojí za to dát vztahu druhou šanci?

Proč ze společnosti vymizela polygamie?

Afrodiziaka nemusí být drahá. Najdete je i ve svém špajzu

čtěte dále: Pražské náplavky a nábřeží jako odraz doby

čtěte dále: Google má superpočítač a vyhlašuje kvantovou nadvládu

čtěte dále: Od soboty bude slavná hora pro turisty tabu