Noční můra každého řidiče má řešení za pár stovek. Tahle krabička z Actionu vás zachrání, když auto nestartuje
23. 7. 2026 – 7:30 | Magazín | BS
Zná to asi každý z nás. Otočíte klíčkem v zapalování (nebo zmáčknete tlačítko), a místo důvěrně známého naskočení motoru se ozve jen cvakání. Vybitá baterie. A to je průšvih jako vrata, obzvlášť když někam fakt nutně potřebujete jet a druhé auto k nastartování pomocí kabelů zrovna nemáte při ruce.
Pokud opravdu musíte někam jet a není čas čekat na mnoho hodin trvající dobití, nabízí se pak silně neekonomická možnost buďto doběhnout po svých do nejbližšího autoservisu, utratit tři tisíce za novou baterii a prostě ji vyměnit, nebo prostě vyběhnout na silnici, mávat na auta a doufat, že vás nějaký Samaritán nechá nastartovat od něj.
A nebo si ušetřit peníze i důstojnost a odpálit motor ze startovací baterie z Actionu.
Doba obřích, těžkých olověných startovacích stanic je totiž dávno pryč. Diskontní řetězec momentálně zařadil do nabídky multifunkční startovací baterii Nor-Tec za velmi sympatických 599 Kč.
Za cenu, která je zhruba poloviční oproti zavedeným auto-moto značkám v běžných e-shopech, si nekupujete jen kus elektroniky, ale především obrovský pocit bezpečí a klidu na cestách. Tato drobná krabička je totiž navržena tak, abyste ji mohli mít trvale hozenou v přihrádce spolujezdce a v případě nouze si auto nahodili úplně sami, aniž byste potřebovali cizí pomoc.
Hlavní devízou zařízení od Nor-Tec je samozřejmě funkce nastartování motoru. Součástí balení jsou malé startovací kabely se svorkami, které prostě nacvaknete na vybitou autobaterii, zapnete přístroj a můžete ihned nastartovat. V tu chvíli vám zařízení dodá potřebný proudový šok k otočení startéru.
Tím to ale nekončí. Krabička chytře funguje jako zařízení "3 v 1". Obsahuje klasický USB port, takže poslouží i jako výkonná powerbanka pro nabití vašeho mobilu nebo tabletu, když jste někde na cestách. Třetím záchranným prvkem je pak zabudovaná silná LED svítilna s funkcí SOS blikání.
Pokud tedy měníte píchlou pneumatiku někde na neosvětlené okresce, tohle zařízení se postará o to, že na šrouby dobře uvidíte a zároveň budete pro ostatní řidiče viditelní.
Při pohledu na cenovku je ale nutné stát nohama pevně na zemi: Zařízení disponuje baterií o kapacitě 7 200 mAh, což pro běžná benzinová auta a menší naftové motory (jako je typicky česká Fabia nebo benzinová Octavia) bezpečně stačí. Pokud ale vlastníte obří SUV s výkonným třílitrovým dieselem, levná krabička z diskontu by při startování v silných mrazech mohla mít už docela problém.
Jak často upozorňují odborníci na autoelektriku, pro motory s obřím zdvihovým objemem jsou zkrátka potřeba dražší stanice s mnohem vyšším startovacím proudem.
Zároveň je samozřejmě potřeba dávat pozor na to, aby samotná startovací baterie byla také nabitá: Když ji hodíte do přihrádky a zapomenete ji tam rok bez jediného dobití, sama se pomalu, stejně jako jakákoliv baterie, prostě vybije. A pak vám v kritické chvíli bude platná jak nafukovací vidle.
Proč by ale tahle vychytávka měla tak či tak patřit do základní výbavy českých řidičů? Prvním důvodem je stáří našeho vozového parku. Průměrný věk auta v ČR se pohybuje kolem nelichotivých 16 let, a s tím pochopitelně roste i riziko, že technika občas zkrátka stávkuje.
Tím druhým důvodem je naše vášeň pro chalupaření. Velmi často jezdíme na chaty na samotě u lesa, kde není ani pořádný signál, natož soused s druhým autem, který by nám pomohl "brnknout přes kabely".
Mít u sebe podobný multifunkční záchranný polštář, který stojí jako jedna lepší večeře v restauraci, se v takové situaci vyplatí dřív, než řeknete asistenční služba.