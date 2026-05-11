Noc bude divoká, varuje ČHMÚ: Kroupy, supercela a přívalové deště. Do akce museli i hasiči
11. 5. 2026 – 20:35 | Magazín | BS
Bouřky už sice trochu slábnou, klidná noc nás ale nečeká, píší meteorologové.
Českem se přehnaly bouřky a v noci bude následovat studená fronta, která srazí noční teploty až ke 4 °C, píšou meteorologové z ČHMÚ na sociální síti.
Nebude to ale jediný noční jev: „Bouřky zvolna slábnou, večer ale mohou být ještě silnější v jihovýchodních partiích Moravy, postupně i na Zlínsku, které čeká na déšť. Postupně nás tedy místo lokálních bouřek čeká plošnější a trvalejší déšť,“ vysvětlují odborníci.
„V dalších hodinách by tedy mělo více zapršet i v těchto oblastech a také ve Slezsku. Do ranních hodin by v zde mělo napršet dalších 5 až 30 mm,“ pokračují.
„Na Vysočině jsme prozatím zaznamenali lokálně oblasti, kde spadlo i 40 - 50 mm srážek (Nové Město na Moravě a okolí), výraznější úhrny byly i v okolí Slezské Harty, kde na pravostáčivé supercele spadlo taktéž kolem 40 mm. Tato supercela zatím dle aktuálních informací vyprodukovala i prozatím největší kroupy tohoto roku, i lehce přes 2 cm,“ popisují situaci.
„Nejvýraznějším problémem ale byly a stále jsou přívalové srážky. Zásahů HZS bylo relativně hodně. Tu a tam jsme zaznamenali i výjezdy ke spadlým stromům - hlavně na východě a severu Čech,“ dodávají.
Záchranné složky nejspíš nebudou mít klid ani v noci, obzvlášť pokud bude dál bouřit či přijdou další přívalové deště. K opatrnosti ostatně nabádá i ČHMÚ – v platnosti stále zůstává výstraha před nebezpečnými bouřkami, platit bude celou noc až do zítřejšího rána: