Noblesní rozchod: Ondřej Brzobohatý si s Danielou vyrazil na koncert. Bez zášti nebo hádek
16. 6. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Civilizovaný rozchod, po kterém se nemusí plácat po soudech, musí hudebníkovi připadat jako velmi silný nezvyk.
Zlí jazykové by mohli poznamenat, že jelikož má Ondřej Brzobohatý s rozvody poměrně bohaté zkušenosti, nejspíš už se jedná jen o rutinu. Tak to ale samozřejmě není a každý konec vztahu s člověkem příšerně zamává, bez ohledu na okolnosti. Některé rozchody ale končí dramatickým peklem, jiné se naopak podaří udržet v civilizovaných mantinelech.
A vypadá to, že Ondřej opravdu nepřeháněl, když tvrdil, že se se svou manželkou sice rozchází (a nejspíš i rozvádí), ale že všechno probíhá v maximální vzájemné úctě a bez dramatu.
Dokládá to jejich někdejší společná večere a kdo by stále nevěřil, může se podívat třeba ještě na důkazy, které nejspíš ne úplně úmyslně vypustila do světa herečka Veronika Arichteva.
Že si totiž jak Ondřej Brzobohatý, tak jeho někdejší partnerka Daniela Brzobohatá (Písařovicová) vyrazili na megakoncert Ewy Farné, žádné tajemství nebylo. Však oba na svých profilech na sociálních sítích sdíleli záběry z akce. Navzájem se ale neoznačili a společné fotky chyběly, což by napovídalo, že nejspíš přišel každý sám.
Jenže Arichteva propálila opak! Na jejím videu je totiž jasně vidět, že Brzobohatí na koncertu seděli pěkně vedle sebe a od pohledu se královsky bavili bez jediné starosti v hlavě.
A tak to má být. Také vás hned napadá celá řada rozchodů a rozcházejících se partnerů, kterým by rozhodně prospělo, kdyby si vzali příklad?
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