Nizozemský premiér oznámil, že rezignuje po Wildersově odchodu z vlády

4. 6. 2025 – 6:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nizozemský premiér Dick Schoof dnes oznámil, že rezignuje v reakci na odchod krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse z kabinetu.

Sdělil to médiím s tím, že menšinová vláda do nových voleb povede zemi a bude se snažit vypořádat zejména s bezpečnostními otázkami. Podobně jako zástupci dalších koaličních stran nestranický premiér kritizoval Wildersův krok jako nezodpovědný. Nizozemský král Vilém-Alexandr, který je nyní v Praze na státní návštěvě, svoji cestu kvůli vládní krizi zkrátil a ve středu se vrací domů.

Šéf PVV, která vyhrála parlamentní volby v listopadu 2023 i díky slibu zastavit migraci, dnes ráno sdělil vládním kolegům i veřejnosti, že kvůli neúspěšné snaze přitvrdit azylová a migrační pravidla ministři za jeho stranu ve vládě končí.

"Navrhl jsem uzavřít hranice pro žadatele o azyl, poslat je pryč, zavřít azylová centra. Požadoval jsem, aby se pod to koaliční partneři podepsali, což neudělali. To mi nedalo jinou možnost než skončit s podporou této vlády," řekl. "Zavázal jsem se k co nejpřísnější azylové politice, ne k zániku Nizozemska," dodal s tím, že PVV povede do nových voleb a doufá, že bude příštím premiérem.

"Je to nezodpovědné a nikoli nezbytné," řekl médiím premiér Schoof, podle kterého se spor ve vládě dal řešit jinak. "Čelíme velkým národním i mezinárodním výzvám, které od nás vyžadují rozhodnost," dodal předtím, než předložil králi Vilému-Alexandrovi svoji demisi s návrhem, aby menšinová vláda vedla zemi do předčasných voleb.

Král, který je od dnešního večera na státní návštěvě Prahy, se kvůli politické situaci předčasně vrátí do vlasti o den dříve, tedy už ve středu. "V dnešní složité době je velmi důležité, aby partneři v NATO drželi při sobě. To je důvod, proč první den státní návštěva poběží, jak se plánovalo. Druhý den mě zastoupí královna," potvrdil Vilém-Alexandr v Praze po příletu novinářům. "Vrátím se do Nizozemska, abych mluvil o politické krizi se svými poradci," doplnil.

Nizozemsko bude za tři týdny hostit summit NATO a patří k důležitým podporovatelům Ruskem napadené Ukrajiny, když mimo jiné hraje důležitou roli v české muniční iniciativě. Právě na bezpečnostní témata se chce podle premiéra prozatímní kabinet zaměřit.

Wilders před týdnem představil desetibodový plán, jak přistěhovalectví radikálně omezit. Součástí plánu bylo rozmístění vojáků podél pozemní hranice země, odmítnutí všech žadatelů o azyl, dočasné pozastavení slučování rodin uprchlíků a návrat Syřanů, kteří požádali o azyl, případně jsou v Nizozemsku s dočasnými vízy. Další strany pravicové koalice však s návrhy nesouhlasily a odchod PVV z vlády jejich zástupci kritizovali.

Datum předčasných voleb zatím nebylo stanoveno, podle médií se však očekává, že se budou konat nejpozději na podzim, pravděpodobně do konce října či v listopadu. Vytvoření nové vlády však může kvůli roztříštěnosti politické scény trvat měsíce, míní odborníci.

Migrace je sporným tématem nizozemské politiky už léta. I předchozí vláda vedená nynějším generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem padla poté, co se nepodařilo dosáhnout dohody ohledně omezení migrace.