Nizozemci zvítězili na MS 5:1 nad Švédy, dvakrát skórovali Brobbey a Gakpo
21. 6. 2026 – 0:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Nizozemska zvítězili 5:1 nad Švédskem a na mistrovství světa zaznamenali první výhru.
O triumf se postarali dvěma góly útočníci Brian Brobbey a Cody Gakpo, kteří se stali druhými dvougólovými střelci v jednom zápase v nizozemské historii na MS. Jedinými dosud byli Robin van Persie a Arjen Robben: podařilo se jim to proti Španělsku v roce 2014 v Brazílii. Pátou branku přidal v závěru střídající Crysencio Summerville.
Nizozemští dvougóloví střelci si porci rozdělili do obou poločasů. Brobbey skóroval dvakrát v úvodních 17 minutách, Gakpo v první desetiminutovce druhé půle. Tři branky padly po přízemních centrech ze stran, na jejichž koncích útočníci zakončovali z prvního dotyku. Dvě asistence měl krajní bek Dumfries. Druhý Gakpův gól a závěrečná Summervillova trefa byly po individuálních akcích.
Švédové si za celý zápas vypracovali 16 střel a Nizozemce přestříleli, ale ze všech ran se ujala jen od střídajícího Elangy. Křídelník Newcastlu se trefil po hodině hry, zakončil rychlý protiútok. Ke gólu měl blízko i Gyökeres, ale všechny tři přímé střely na branku mu vždy pohotově zlikvidoval brankář Verbruggen, který svůj nejtěžší zákrok předvedl v nastavení prvního poločasu při Ayariho střele zpoza vápna.
Nizozemsko dnes překonalo dva rekordy. Má čtrnáctý zápas bez porážky v základní hrací době po sobě a celkově osmnáctý v řadě ve skupinové fázi. Zároveň se svěřenci trenéra Ronalda Koemana stali osmým týmem, který na MS překročil hranici 100 vstřelených gólů.
Nizozemci uzavřou skupinu v pátek v 1:00 SELČ v Kansasu proti Tunisku. Ve stejný čas se Švédsko utká s Japonskem.