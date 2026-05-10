10. 5. 2026 | Jana Szkrobiszová

Nikola Tesla odmítal přejídání, vynechával oběd a věřil, že dlouhověkost začíná disciplínou
zdroj: Profimedia
Když se řekne Nikola Tesla, většina lidí si vybaví elektrické výboje, revoluční vynálezy a mysl, která předběhla svou dobu. Jen málokdo ale ví, že slavný génius byl stejně posedlý i vlastním tělem, energií a dlouhověkostí. Tesla totiž věřil, že lidský organismus funguje podobně jako precizní stroj a podle toho k sobě také přistupoval

Jeho jídelníček byl na svou dobu překvapivě střídmý, přísný a místy až radikální. Nešlo mu o chuť, ale o maximální výkon, čistotu mysli a co nejdelší život bez zbytečné tělesné zátěže.

Dvě jídla denně a minimum přetížení

Podle dostupných historických zdrojů Nikola Tesla postupně přešel na velmi omezený stravovací režim, kdy často jedl pouze dvakrát denně a vyhýbal se těžkým jídlům. Oběd často vynechával, protože věřil, že trávení ubírá energii mozku a zpomaluje mentální výkon. Jeho cílem bylo udržet tělo co nejlehčí a mysl maximálně soustředěnou. 

Co Tesla skutečně jedl?

V pozdějších letech dával přednost převážně lehké stravě:

  • zeleninové polévky,
  • mléko,
  • chléb,
  • med,
  • zelenina,
  • ovocné šťávy.

Maso výrazně omezil a postupně tíhl k vegetariánštějšímu režimu. Tvrdil, že těžká strava zatěžuje organismus a snižuje produktivitu.

Důkladné žvýkání jako součást výkonu

Tesla byl známý svou extrémní disciplínou. Jídlo konzumoval pomalu a pečlivě, protože věřil, že správné trávení šetří tělesnou energii.

Moderní výzkumy skutečně potvrzují, že pomalejší konzumace potravy a důkladnější žvýkání mohou podporovat pocit sytosti a lepší regulaci příjmu potravy.

Káva? Čaj? Spíše ne

Tesla se postupně vyhýbal stimulantům, které považoval za zbytečnou zátěž nervového systému. Upřednostňoval jednoduchost, hydrataci a čistotu.

Dlouhověkost skrze sebekontrolu

Nikola Tesla nebyl zastáncem moderních dietních trendů, ale především přísné osobní disciplíny. Jeho životní styl stál na principech střídmosti, jednoduchosti, omezování přebytku a maximální mentální výkonnosti, protože věřil, že právě kontrola nad vlastním tělem i návyky je klíčem k dlouhověkosti a jasné mysli. 

Fungovalo to?

Nikola Tesla se dožil 86 let, což bylo na jeho dobu nadprůměrné. Nelze samozřejmě tvrdit, že za to mohl pouze jeho jídelníček, ale jeho životní styl ukazuje, že dávno před biohackingem či intermittent fastingem existovali lidé, kteří principy dlouhověkosti intuitivně aplikovali

Génius, který věřil, že síla vzniká i v tom, co odmítneme

Tesla ukázal, že někdy nejde jen o to, co tělu dodáme, ale i o to, co si dokážeme odepřít. A právě v době přebytku může být jeho asketický přístup překvapivě aktuálnější, než by se zdálo.

Zdroje:
pmc.ncbi.nlm.nih.gov, teslasociety.com, ivu.org
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

