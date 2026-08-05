Nikdy nemíchejte tyto dvě tablety proti bolesti. Častá chyba může skončit krvácením do žaludku
5. 8. 2026 – 19:39 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Bolí vás záda, hlava nebo zub, a tak sáhnete po tabletě. Když nezabere dostatečně rychle, vezmete si ještě jiný volně prodejný přípravek. Právě tady může vzniknout nebezpečná chyba. Jiný název na krabičce totiž automaticky neznamená jiný typ léku.
Řeč je o ibuprofenu a naproxenu, tedy účinných látkách obsažených v běžně dostupných přípravcích proti bolesti a zánětu. Obě patří mezi nesteroidní protizánětlivé léky, označované zkratkou NSAID. Jejich současné užití nemusí přinést výrazně silnější úlevu, zato může zvýšit riziko vážných nežádoucích účinků.
Jiná krabička, velmi podobný účinek
Ibuprofen se prodává například pod názvy Ibalgin, Brufen nebo Nurofen, naproxen lidé znají zejména jako Nalgesin. Oba léky tlumí bolest, zánět a zvýšenou teplotu. Právě kvůli různým obchodním názvům si však někteří lidé nemusí uvědomit, že kombinují přípravky ze stejné lékové skupiny.
Britská zdravotní služba NHS výslovně upozorňuje, že naproxen se nemá užívat současně s ibuprofenem ani dalšími nesteroidními protizánětlivými léky, jako je aspirin užívaný proti bolesti. Kombinace může zvýšit pravděpodobnost závažných nežádoucích účinků, včetně žaludečních vředů.
Stejné doporučení uvádí NHS také u ibuprofenu: současně s ním se nemá bez doporučení lékaře užívat naproxen ani aspirin.
Žaludek může začít krvácet bez velkého varování
Nesteroidní protizánětlivé léky omezují tvorbu látek, které se podílejí na bolesti a zánětu. Současně však mohou oslabovat přirozenou ochranu žaludeční sliznice. Pokud člověk užije dva podobně působící léky najednou, jejich rizika se mohou sčítat.
Následkem může být podráždění žaludku, pálení žáhy, bolest břicha, vznik vředu nebo krvácení do zažívacího traktu. Kombinace ibuprofenu a naproxenu může zatěžovat také ledviny a zvyšovat pravděpodobnost dalších komplikací.
Zvýšenou opatrnost potřebují zejména senioři, lidé s žaludečními vředy, onemocněním ledvin, srdce nebo poruchami srážlivosti krve. Riziko může být vyšší rovněž při užívání léků na ředění krve, kortikosteroidů, některých antidepresiv nebo při pravidelném pití alkoholu.
Co si lze vzít místo druhé tablety
Pokud jeden lék bolest dostatečně netlumí, není bezpečným řešením automaticky přidat další přípravek ze stejné skupiny. NHS uvádí, že naproxen lze v určitých případech krátkodobě kombinovat s paracetamolem, protože působí jiným způsobem. Podobně mohou dospělí podle NHS v případě potřeby užít paracetamol společně s ibuprofenem.
Ani tato možnost ale není vhodná pro každého. Paracetamol může být součástí kombinovaných přípravků proti nachlazení, a člověk tak snadno překročí doporučenou dávku, aniž si to uvědomí. Vyšší množství může vážně poškodit játra.
Před kombinováním léků je proto nejlepší zkontrolovat na obalu název účinné látky, nikoli pouze značku výrobku. Pokud bolest nepolevuje, poraďte se s lékárníkem nebo lékařem.
Co dělat, pokud jste oba léky užili
Jednorázové neúmyslné požití ibuprofenu a naproxenu nemusí automaticky znamenat, že dojde k vážné komplikaci. Další dávku si však bez konzultace neberte a co nejdříve se poraďte s lékárníkem, lékařem nebo toxikologickým informačním střediskem. Další postup závisí na užitém množství, zdravotním stavu, věku i ostatních lécích.
Okamžitou pomoc vyhledejte při silné bolesti břicha, zvracení krve, černé dehtovité stolici, dušnosti, výrazné slabosti, mdlobách, bolesti na hrudi nebo nápadně sníženém močení.
Pozor také na aspirin a diklofenak
Stejné pravidlo se netýká pouze ibuprofenu a naproxenu. Bez doporučení lékaře by se neměly vzájemně kombinovat ani další nesteroidní protizánětlivé léky. Patří mezi ně například diklofenak nebo vyšší dávky aspirinu užívané proti bolesti.
Výjimkou může být nízká dávka aspirinu předepsaná lékařem jako ochrana před infarktem či cévní mozkovou příhodou. Takový lék však sami nevysazujte. Pokud potřebujete současně užívat ibuprofen nebo jiný přípravek proti bolesti, vhodnou kombinaci i časový odstup musí posoudit lékař či lékárník.
Největším nebezpečím totiž často není neznámý lék, ale dva zdánlivě obyčejné přípravky, které má doma téměř každý. Rozdílný obal může skrývat velmi podobné působení – a právě proto se ibuprofen a naproxen bez odborného doporučení nemají užívat společně.