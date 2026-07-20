Nikaragujský prezident Ortega vyloučil možnost konání voleb v zemi
20. 7. 2026 – 12:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nikaragujský prezident Daniel Ortega v neděli vyloučil možnost konání voleb v Nikaragui, v nichž by mohla zvítězit opozice.
Osmdesátiletý Ortega, který je hlavou státu už téměř 20 let, dlouhodobě čelí obvinění z tvrdého potlačování disentu s cílem udržet se u moci v této chudé středoamerické zemi. Píše o tom agentura AFP.
"Mohou na to zapomenout. V Nikaragui nebudou žádné volby, jen aby se pokusili zmocnit vlády a uzurpovat moc," prohlásil Ortega s odkazem na své oponenty na oslavách 47. výročí revoluce hnutí FSLN, takzvaných sandinistů, v hlavním městě Managua.
Ortega se poprvé dostal k moci v roce 1979 jako partyzánský vůdce sandinistů, kteří svrhli více než čtyřicetiletou diktaturu klanu Somozů. V zemi vládne nepřetržitě od roku 2007 a u moci se drží pomocí represí a zatýkání svých kritiků. Při masových protestech proti jeho vládě v roce 2018 zemřely podle nezávislých pozorovatelů nejméně tři stovky lidí.
Jím ovládaný parlament už před lety zrušil omezení počtu funkčních období hlavy státu, loni pak začala ve středoamerické zemi platit novela ústavy, která mimo jiné dala absolutní moc dvěma "spoluprezidentům". Jedním z nich je Daniel Ortega, druhým se stala jeho manželka Rosario Murillová, která byla už od ledna 2017 viceprezidentkou.
V Nikaragui se měly v listopadu konat volby, ale ústavní reforma prodloužila funkční období prezidenta z pěti na šest let. Nyní jsou volby plánovány na rok 2027. Opoziční hnutí, jejichž členové pobývají mimo zemi, podle AFP doufají, že mezinárodní tlak povede k obnovení voleb v Nikaragui.