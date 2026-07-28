Nevzdáme se, uvedl Macron při setkání s hasiči bojujícími s požáry u Bordeaux
28. 7. 2026 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nevzdáme se, uvedl dnes francouzský prezident Emmanuel Macron při setkání s hasiči a prefektkou departementu Gironde.
Oblast na jihozápadě Francie se od minulého týdne potýká s rozsáhlými lesními požáry, které spálily už více než 42.000 hektarů a kvůli kterým úřady evakuovaly přes 200.000 lidí. Podle Macrona budou následující týdny těžké, uvedly agentury AFP a AP.
"Tuto bitvu společně vyhrajeme," řekl francouzský prezident při návštěvě koordinačního centra pro hašení rozsáhlých požárů. "Bude to nějakou dobu trvat, musíme zůstat pokorní," doplnil. Připomněl, že tyto požáry jsou nejhorší ve Francii od konce druhé světové války, a vyzval k tomu, aby společnost zůstala jednotná. "Zkušenosti se nevyhodnocují uprostřed bitvy," uvedl v reakci na začínající kritiku opozice, podle níž byl stát na požáry nepřipravený.
Ředitel hasičů v zasaženém departementu Marc Vermeulen podle deníku Le Monde upřesnil, že požár má tvar trojúhelníku a hasiči s ohněm bojují na všech jeho stranách. Oheň se podle něj dnes v noci po několika dnech přestal šířit do okolí, varoval ale před nepříznivým horkým počasím v příštích dnech.
Zejména na severu poloostrova Cap-Ferret se však podle AFP situace zhoršuje již dnes, protože se kvůli nárůstu teplot oheň znovu rozhořívá. "Požár se znovu rozhořel brzy odpoledne uprostřed lesa v Claouey," uvedl hasičský velitel Matthieu Jomain. Na místě byly nasazeny letecké prostředky včetně dvou vrtulníků Black Hawk, které k hašení požárů vyslaly Česko a Slovensko.
"Situace je stabilnější, ale přesto zůstává nejistá. Nesnižujeme naši ostražitost. Bude trvat týdny, možná i měsíce, než se podaří oheň uhasit," doplnil Jomain.
Na místě podle prefektury zasahuje u požárů 2750 hasičů s podporou evropských jednotek. Nasazeno je také 1500 vojáků a 1440 příslušníků bezpečnostních složek. Agentura AFP doplnila, že celkem utrpělo při boji s rozsáhlými požáry zranění 88 hasičů. Počet zničených domů zůstává na 240.
Météo-France předpovídá od úterý příchod nové vlny veder s maximálními teplotami až 40 stupňů Celsia a sušším větrem. "Tím se plní všechny podmínky pro opětovné vzplanutí požáru," uvedl Philippe de Gonneville, starosta obce Lège-Cap-Ferret, jejíž obyvatelé byli kvůli ohni evakuováni.
Požár v departementu Var na jihu země je stále aktivní a nepředvídatelný, uvedl dnes prefekt Simon Barbre. Oheň, který již zničil přes 4500 hektarů, podle něj "vůbec není pod kontrolou". Požár od minulého týdne zasáhl 60 domů, z nichž 33 zničil. Na jeho hašení je nasazeno přibližně 1000 hasičů, píše AFP.
Naproti tomu požár, který se rozhořel ve čtvrtek v departementu Landes ležícím u hranic se Španělskem, je podle Macrona nyní pod kontrolou. "I nadále je třeba mimořádné opatrnosti," varoval při návštěvě v Bordeaux prezident. Požár v tomto departementu sousedícím s Gironde spálil 3600 hektarů a zničil 198 budov. Přibližně 8000 z 30.000 evakuovaných lidí se již mohlo vrátit domů, uvádí agentura AFP.