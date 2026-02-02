Nevyhazujte starý iPhone! Apple udělal šokující krok, vzkřísil i 13 let staré mobily
2. 2. 2026 – 11:04 | Zprávy | Žanet Ka
Máte v šuplíku zaprášený iPhone 5s nebo 6? Apple pro ně vydal nečekanou záchrannou brzdu, bez které by se z nich brzy stalo jen drahé těžítko.
V době, kdy je životnost moderní elektroniky často omezena na několik málo let, přišel technologický gigant s krokem, který bere dech. Společnost Apple u příležitosti vydání nové generace AirTagů pro rok 2026 vypustila do světa nejen nejmodernější systém iOS 26.2.1, ale nezapomněla ani na majitele zařízení, která již dávno patří do technologického muzea. Aktualizace se dočkaly modely, u nichž byla oficiální podpora ukončena před mnoha lety.
Digitální oživovací proces pro legendy
Hlavním hrdinou této překvapivé vlny aktualizací je iPhone 5s. Tento telefon, který byl představen před úctyhodnými třinácti lety, se zapsal do historie jako první model s biometrickým zabezpečením Touch ID. Nyní pro něj Apple uvolnil verzi iOS 12.5.8. Stejný balíček oprav je k dispozici i pro jeho nástupce, iPhone 6.
Pozadu nezůstaly ani o něco mladší modely. Majitelé iPhonů 6s a 6s Plus mohou stahovat verzi iOS 15.8.6. Přestože se jedná o zařízení z let 2013 až 2015, Apple se rozhodl, že je nenechá „v technologickém temnu“.
Proč Apple aktualizuje „vykopávky“?
Pokud byste v těchto aktualizacích hledali nové emotikony, vylepšené prostředí nebo funkce spojené s umělou inteligencí, byli byste zklamáni. Účel tohoto kroku je čistě praktický a kriticky důležitý pro samotný chod telefonu. Jde o takzvané obnovení bezpečnostních certifikátů.
Každé Apple zařízení komunikuje se servery společnosti pomocí šifrovaného spojení, které je chráněno certifikátem s omezenou platností. Původním certifikátům u těchto starých modelů měla vypršet platnost v lednu 2027. Pokud by Apple nezasáhl, stala by se tato zařízení po tomto datu v podstatě nepoužitelnými pro jakoukoli online komunikaci.
Bez instalace těchto aktualizací by na starých iPhonech přestaly fungovat:
- iMessage: Zprávy by se již nespojily se servery Applu.
- FaceTime: Videohovory by nebylo možné autorizovat.
- Aktivace zařízení: Po obnovení do továrního nastavení by telefon nebylo možné znovu přihlásit k Apple ID.
Ekologický rozměr a úcta k hardwaru
Tímto krokem Apple vysílá jasný signál o udržitelnosti. I když tyto telefony již nestačí na náročné moderní aplikace nebo hry, stále skvěle slouží jako záložní telefony, zařízení pro děti nebo pro seniory, kterým vyhovují kompaktní rozměry iPhone 5s. Prodloužením certifikátů Apple zajišťuje, že tyto stroje nebudou muset skončit v elektroodpadu jen kvůli softwarovému omezení.
Pokud tedy máte některý z těchto historických kousků doma v šuplíku, je nejvyšší čas ho zapnout, připojit k Wi-Fi a provést aktualizaci. Zajistíte mu tak životaschopnost na několik dalších let.