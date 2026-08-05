Nevyhazujte poklad: Tyhle zbytky z kuchyně zaženou otravné komáry
5. 8. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Letní večer na terase spolehlivě zkazí jediné tenké bzučení u ucha. Než si v záchvatu spravedlivé zuřivosti omylem nastříkáte repelent do obličeje, zkuste odpad, který každé ráno vyhazujete do koše – obyčejnou kávovou sedlinu.
Chemické repelenty s účinnou látkou DEET fungují a v oblastech s rizikem přenosu nemocí jsou nenahraditelné – podle americké agentury EPA odpuzují komáry dvě až dvanáct hodin podle koncentrace. Stříkat si je na sebe každý večer na vlastní zahradě ale nikdo nechce.
Jak proměnit kávu v odpuzovač hmyzu
Babské rady radí vysázet kolem sezení afrikány nebo levanduli. Rychlejší efekt má ale kouř – a právě tady přichází na scénu takzvaný „lógr“.
Kávová sedlina funguje jako přírodní kadidlo. Podmínka je jediná: musí být absolutně suchá. Mokrý lógr přímo z kávovaru nezapálíte.
Vyklepněte ráno použitou kávu na talířek a nechte ji přes den na slunci proschnout. Večer suchý prášek nasypte do ohnivzdorné misky – starý popelník nebo keramický talířek – položte ji doprostřed stolu a zapalte sirkou. Nezačne hořet plamenem, jen pomalu a hustě doutnat. Nikdy ji nenechávejte bez dozoru.
Věda za kávovým kouřem
Samičky komárů (samci krev nepijí) nás najdou i v naprosté tmě. Podle Zdravotnického deníku zachytí oxid uhličitý, který vydechujeme, na desítky metrů daleko, na kratší vzdálenost je pak navede tělesný pach a teplo. Hustý kouř tyhle stopy ve vzduchu rozptýlí a zamaskuje.
Že to není jen dojem, ukázal terénní výzkum z Papuy-Nové Guineje: kouř z listů betelu odpudil místní komáry v 64 až 84 procentech případů, kouř z kokosových slupek zhruba ve dvou třetinách. U jednoho druhu ale nezabral vůbec.
Druhým důvodem je samotná káva. Zatímco pro nás je vůně praženého zrna příjemná, doutnající sedlina uvolňuje ostré aromatické látky, které komářím senzorům nesvědčí. Tady ovšem tvrdé důkazy chybí. „Existuje jen omezené vědecké doložení toho, že pálení kávové sedliny odpuzuje dospělé komáry,“ upozorňuje Nicole Carpenterová ze společnosti Black Pest Prevention pro Homes & Gardens. Ve větru se navíc kouř rozfouká dřív, než stihne zabrat.
Na larvy káva zabírá prokazatelně
Zatímco u dospělých komárů jde spíš o zkušenost než o měření, na larvy má sedlina doložený účinek. Thajští vědci v odborném časopise Insects zjistili, že vlhká použitá sedlina v koncentraci 50 gramů na litr vody vyhubila po 48 hodinách všechny larvy komára tropického (Aedes aegypti). Desetkrát slabší dávka zabila za tři dny jen necelou pětinu z nich.
Jeden háček to má. Komár tropický u nás nežije, testovaly se tedy larvy druhu, kterého se na české zahradě nedočkáte. Přenášet výsledek na naše komáry je odhad, ne jistota.
Co ale platí bez výhrad: komáři kladou vajíčka do stojaté vody a stačí jim trocha vody v misce pod květináčem nebo ve staré pneumatice. Státní zdravotní ústav proto řadí likvidaci stojaté vody mezi základní opatření proti komárům.
Až si tedy zítra vychutnáte espresso, dejte sedlině druhou šanci. Část vysušte na večerní vykuřování stolu, zbytek přihoďte na kompost. A hlavně projděte zahradu a vylijte všechno, co v ní zbytečně stojí – tím komáří sezonu zkrátíte, jak to jen jde.